Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo en 'El Hormiguero'

Jordi Évole ha vuelto a sufrir un ataque de cataplexia en directo. Fue este jueves, cuando el presentador catalán, que recientemente estrenó en televisión el documental 'Eso que tú me das' en la última entrevista que concedió Pau Donés, se encontraba en el programa de Pablo Motos cuando sufrió un nuevo episodio de la enfermedad.



Ocurrió después de que en el programa de Antena 3 llamaran a una persona al azar y le entregaran los 3.000 euros de la tarjeta del formato. Pablo Motos y el periodista se quedaron sorprendidos al hablar con Iñaki, un hombre que no se mostró muy entusiasmado tras haber ganado el premio. "No soy muy expresivo, pero estoy muy contento", indicó.



La situación hizo que el invitado empezara a reírse. "Hay gente a la que le dan 3.000 euros y parece que le hayan matado a un familiar", comentó.



Al levantarse de la silla empezó a notar los primeros síntomas de la cataplexia por lo que se apoyó en la mesa, y Pablo Motos se acercó a él para asegurarse de que pudiera mantenerse en pie. Y es que esta enfermedad, una dolencia derivada de la narcolepsia, provoca debilidad muscular repentina como consecuencia de esfuerzos físicos o emociones inesperadas, como la risa o el llanto.





La historia de Iñaki es tan emocionante que @jordievole no ha podido aguantar la risa #ÉvoleEH pic.twitter.com/oIj7l4F9vr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 25, 2021

No es la primera vez que le ocurre, y es que tras sufrir un ataque en directo en el programade Wyoming fue el propio Évole el que se encargó de explicar los efectos derivados de esta enfermedad tras desplomarse sobre la mesa después de un ataque de risa.