La segunda temporada de 'Hierro' llega este viernes a Movistar+

La primera temporada de Hierro fue un éxito más allá de lo esperado y para la segunda, que llega este viernes a Movistar+, los hermanos Coira han superado el reto de ser "fieles" a lo andado y a la vez innovar. Sin embargo, por ahora, descartan una tercera temporada. "Hemos hecho dos, es un buen planteamiento y no vemos cómo continuar, siempre planteamos una temporada cerrada", dice a Efe Pepe Coira, creador y guionista de la serie protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti y rodada en la remota y exótica isla canaria que le da nombre. "Un sitio como El Hierro tiene unas características que hacen muy difícil prolongarlo, no podíamos hacer de El Hierro una especie de Bronx en el que se citan criminales uno detrás de otro, sería extraño", precisa Pepe Coira.

En la primera temporada la jueza Montes (Peña), recién llegada a la isla, tenía que esclarecer un asesinato mientras se topaba una y otra vez con los turbios negocios de Díaz, un empresario local (Grandinetti) que aparece como eterno sospechoso pero a la vez despierta cierta simpatía en la jueza. Parte del atractivo de la serie radica en esa tensión entre los dos personajes, que los Coira siguen explotando en la segunda temporada a la vez que introducen una nueva trama y nuevos personajes relacionados con un caso de custodia de menores. Pepe Coira explica que "la segunda temporada regresa a esa isla tan especial y a la vida de Candela y de Díaz. Sus caminos se vuelven a cruzar. Candela ha de ocuparse de un desagradable litigio por la custodia de unas niñas de la edad de su hijo Nico, mientras Díaz se enfrenta a cabos sueltos de su pasado. La violencia vuelve a la isla de El Hierro, sea por venganza, por codicia o por amor a la familia".

covid



Grandinetti, desde Buenos Aires, donde se prepara para empezar a rodar otra serie para Netflix, Santa Evita, en la que hará de Juan Domingo Perón, apunta que en esta entrega su personaje va un poco más hacia la luz. "Las cosas que defiende son las que defiende cualquiera: su negocio de la platanera, su entorno, su hija... le veremos más por esa labor que por el narcotráfico", señala a Efe; "esa platanera es el símbolo de su capacidad de adaptación, de sobreponerse, de salir de esa carga que supone ser alguien de fuera en un lugar tan pequeño".

Dice Jorge Coira que todos los personajes tienen vida propia. "No son mecánicos, no están al servicio exclusivo de una trama sino que tienen vida", asegura el director, cuyo próximo trabajo será para el cine, un thriller de espías llamado Proyecto emperador. Nada más arrancar el rodaje, en febrero pasado, el covid-19 les obligó a parar y cuando pudieron retomar al cabo de tres meses la realidad ya era otra. "Tuvo algunas implicaciones en el rodaje, como replantear traer equipos de efectos especiales o buscarnos la vida para rodar algunas escenas, especialmente una en la que hay muchísima gente, que logramos a base de ir a trozos y duplicar digitalmente, pero al contenido no le afectó", explica Jorge. Pepe apunta una repercusión más bien positiva: "Volví a casa con mucha urgencia por acabar el último episodio y de repente se produce el confinamiento y la urgencia desapareció, así que pude hacer con más calma el final". Grandinetti recuerda la incertidumbre. "No éramos muy conscientes de lo que iba a pasar", afirma, y sobre la vuelta al rodaje, el cambio radical en la manera de relacionarse en el equipo. "Dejamos de juntarnos como lo hacíamos, el grupo que se había formado en la primera, y luego las medidas de seguridad, a todos nos hisoparon un par de veces en poco tiempo, las mascarillas, los guantes... Tuvimos suerte de que en la isla hubo poca circulación del virus".

La serie regresa hoy a Movistar+ con un doble episodio y se estrenará uno cada semana. El actor hispano sueco Matías Varela y Aina Clotet son algunas de las incorporaciones.