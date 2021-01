Dos colaboradores de Cintora se enzarzan por la foto de Casado quitando nieve

El programa de Jesús Cintora, Las cosas claras, vivió este martes un momento de mucha tensión con dos de sus colaboradores. Y es que Javier Gallego 'Crudo' y Carmen Remírez de Ganuza se enzarzaron en una acalorada discusión a raíz de una polémica foto de Pablo Casado ayudando a quitar la nieve del temporal Filomena en Madrid.



El programa arrancaba hablando sobre el anuncio del Consejo de Ministros como Zonas Afectadas Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (zonas catastróficas) en un total de ocho comunidades, entre ellas Madrid.



Sin embargo, el periodista Gallego destacaba la "contradicción", ya que viene después de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso bajara el nivel de emergencia de la comunidad pasando del nivel 2 al nivel 1 de alerta. "Hay un problema y una contradicción. Si estás diciendo que es zona catastrófica, ¿por qué pasas al nivel 1 de emergencia? Además, hay algo más grave, y es que no conozcan cómo funcionan los niveles de emergencia de su propia región", ha asegurado.





Pero la discusión comenzaba cuando el periodista decía: "La cantidad de obstáculos y basura sigue siendo alucinante. Yo me pregunto, ¿". "Por favor, qué ridículo", le espetaba entonces Remírez de Ganuza. "No, qué ridículo él", ha contestado Gallego. "No, ridículo tú, apelando a un señor que no tiene poder en este asunto", insistía la tertuliana.Tras intercambiar varios comentaros más,entre los colaboradores tirando de humor: "¡Calma, sosiego! Vamos a enfriar esto, como el hielo en las calles".