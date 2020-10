Diez cosas que (igual) no sabías de... Antonio de la Torre

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) es uno de los actores más deseados por los directores de cine y televisión. Su último trabajo ha sido uno de los más intensos de su carrera, porque en 'La línea invisible' dio vida al policía Melitón Manzanas.

1- Periodista de formación. Estudió Ciencias de la Información y durante varios años ejerció su profesión en Canal Sur, donde dejó un magnífico recuerdo. Estuvo en la radio y también presentó los informativos de la televisión.

2- Actor muy reconocido. Como actor es muy reconocido, tanto que ha estado nominado catorce veces a los premios Goya. Lo ganó en la primera ocasión con AzulOscuroCasinegro (2006) y en la última, en 2019, con El reino.

3- Austero y comedido. Confiesa que nunca ha sido un consumista consumado. Ha tenido sus caprichos, pero sin excesos. Ahora se ha convertido en una persona austera y alejada de cualquier tentación.

4- Preocupaciones. Se siente muy integrado en la defensa del Planeta. Le preocupa el medio ambiente y hace todo lo posible por ser coherente con sus ideas. Señala que intenta ser responsable porque la situación es muy frágil.

5- Su preferido. Está muy satisfecho con todos sus personajes, pero hay uno que destaca, el de Antonio, el protagonista de AzulOscuroCasinegro, su primera película y su primer triunfo.

6- Un lujo que no tiene precio. Desayunar con sus dos hijos, Martina y David, es uno de los placeres de su vida. La distancia que imponen los rodajes le impiden hacerlo con frecuencia. Para él, la vida en familia lo es todo.

7- Engordar por obligación. Hay algunas exigencias de guion que son más difíciles que otras. Por ejemplo, tuvo que engordar más de 30 kilos para representar a su personaje en la película Gordos. Le costó, pero consiguió el físico adecuado.

8- Sincero. Tras hacer de corrupto en El reino manifestó que en el fondo todo el mundo es corrupto y que él había cobrado alguna vez en negro. Afina más en este sentido señalando que negociaría hasta con Satanás por salvar a su madre, su mujer o sus hijos.

9- Su equipo. Es futbolero recalcitrante y su equipo es el Málaga, esté en el lugar que esté de la clasificación. Es el club de su corazón y al que sigue con pasión y fidelidad.

10- Comedido. No le desagradaría trabajar en Hollywood, pero no a cualquier precio. Para él lo más importante es tener buenos personajes y no está dispuesto a irse a vivir al otro lado del Atlántico por ir, sin garantías totales.