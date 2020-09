Llega la segunda temporada de la serie 'The Mandalorian'

'The Mandalorian' vuelve a Disney+.

The Mandalorian, la primera serie de Star Wars no animada, presentó ayer el tráiler de su esperada segunda temporada, que se estrenará el 30 de octubre en Disney+ y en la que parece que Baby Yoda seguirá robando los corazones de toda la galaxia. El chileno Pedro Pascal regresa como el héroe enmascarado en estas primeras imágenes en las que The Mandalorian conserva el aire aventurero y de western espacial que enamoró a los fans de Star Wars y que también convenció a los más escépticos a inclinarse ante la saga ideada por George Lucas.







En el tráiler, una mujer le pide al protagonista que entregue al conocido popularmente como Baby Yoda a los jedi. "¿Esperas de mí que recorra la galaxia y devuelva a esta criatura a una raza de hechiceros enemigos", responde.

La cuenta en Twitter de Star Wars deja claro que el Mandalorian y Baby Yoda seguirán de la mano al destacar esta frase del tráiler: "A donde yo voy, él va". La latina Rosario Dawson y Timothy Olyphant son dos de los fichajes para esta nueva temporada en la que regresarán viejos conocidos como Gina Carano, Carl Weathers y Giancarlo Esposito.

Además, el realizador hispano Robert Rodríguez (Abierto hasta el amanecer, 1996; Sin City, 2005) es uno de los directores de las nuevos episodios junto a Jon Favreau (el showrunner o máximo responsable de The Mandalorian), Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers y Peyton Reed.

La segunda temporada de The Mandalorian esquivó por muy poco la crisis del coronavirus, ya que terminó su rodaje justo antes del cierre de Hollywood por la pandemia. The Mandalorian se estrenó en EE.UU. el pasado noviembre como punta de lanza de la presentación de Disney+, la plataforma de streaming del gigante de Mickey Mouse. The Mandalorian también se convirtió en la sorpresa de las nominaciones de los Emmy, donde logró 15 candidaturas con las que se situó como la quinta serie (empatada con Schitt's Creek) con más opciones de estatuilla solo por detrás de Watchmen, La maravillosa Sra. Maisel, Ozark y Succession.