ETB-2 abre su agencia de viajes con 'Vascos por el mundo'

Hoy regresa a ETB-2 con nuevos recorridos el equipo más viajero de la cadena, Vascos por el mundo. Este espacio ha recorrido hasta ahora un millón de kilómetros, el equivalente a un trayecto de ida y vuelta a la Luna. Durante esta temporada, se celebrará el primer centenario de sus emisiones.

Vascos por el mundo es un programa semanal en formato docu-show ​que refleja las experiencias reales y actuales de los vascos y vascas que, en un momento de su vida, decidieron emprender un largo viaje y vivir a otra parte del mundo. Veremos a profesionales de éxito, a estudiantes, a personas que un día se enamoraron y formaron una familia en otro país y en otra cultura. Pero siempre recordando y manteniendo su identidad, sus recuerdos y sus costumbres. Muchos mantienen abierto el billete de vuelta, aunque sin fecha; otros han decidido quedarse en su país de adopción.

Para celebrar esos 100 programas el equipo de Vascos por el mundo está preparando un destino muy especial. Esta sorpresa no se desvelará hasta que se acerque el momento de celebración. A lo largo de su recorrido por Euskal Telebista, VxM ha viajado a destinos tan diversos como Nueva York, Sudáfrica, Shanghái, México, Liverpool, Sao Paulo, Copenhague, República Dominicana, Medellín, Cracovia, Viena, Dublín, Hong Kong, París, Nueva Delhi, Río de Janeiro, Roma y Bali, entre otros muchos.

nuevos reporteros



A partir de hoy, los espectadores de Euskal Telebista volverán a conectar con un reportero al que conocen muy bien por otros programas de la cadena, Roberto Vázquez. A él se han sumado otros viajeros impenitente que quieren vivir y contar sus experiencias por el Planeta. Ellos son: Lucas Goikoetxea, Jorge Limia y Amaya Reyes. Los cuatro han recorrido el mundo en unos momentos difíciles y duros para viajar debido a la pandemia. Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer nuevos destinos y ver cómo se las arreglan los vascos para vivir alejados por miles de kilómetros de Euskal Herria.

El gasteiztarra Lucas Goikoetxea fue reportero en programas como Viajeros, Callejeros viajeros o Equipo de investigación, además de ser uno de los rostros del Maratoia de ETB. "Me embarco en esta aventura siendo consciente de que el planeta no pasa por su mejor momento. Pero ahora, más que nunca, necesitamos volar y encontrar nuestros vascos por el mundo", afirma Lucas. Este avezado viajero alavés disfruta descubriendo los rincones de cada ciudad que visita y que no siempre están en las guías turísticas, pero que son mostradas por los ciudadanos de Euskadi que por una u otra razón viven lejos de su tierra.

Trotamundos



La iruindarra Amaya Rey también tiene muchos kilómetros a su espalda: Fue reportera en Viajeros y Viaje con nosotros. "Viajar es una de mis grandes aficiones y me he enrolado en VxM para ver si así puedo conocer el continente que me falta. ¿Cuántos vascos habrá en Oceanía?", comenta la periodista navarra.

Por su parte, el donostiarra Jorge Limia es un reportero todoterreno tras haber estado en programas de actualidad como En Jake de ETB o Madrid Directo. "Estoy muy ilusionado de formar parte del equipo de reporteros de Vascos por el mundo porque aúna dos de mis pasiones viajar y la televisión", comenta Limia. Por su parte, Roberto Vázquez es un viajero incansable de Portugalete y ha trabajado en programas como Sin ir más lejos y Ahora de ETB. Roberto cuenta una emocionante historia vivida en estos meses de grabación: "He conocido a una mujer de Lekeitio que ya superaba los 70, curtida y dura, pero siempre amable y sonriente, que no pudo contener las lágrimas porque nuestra presencia allí le acercaba un pedacito de Euskadi", señala emocionado.

Sin fronteras



Estos cuatro viajeros no tienen límites a la hora de planificar sus destinos y acercarán a nuestras pantallas sus experiencias en La Toscana (Italia) Rotterdam (Países Bajos), Querétaro (México), Hannover y Stuttgart (Alemania), Marsella (Francia), Santo Domingo (República Dominicana), entre otros lugares. Ni una situación como la vivida por el covid-19 les impidió continuar con su vida en el destino elegido. Los programas están siendo grabados tras el confinamiento en muchos países por lo que nuevos vascos por el mundo explicarán a los espectadores cómo fue su experiencia a miles de kilómetros de Euskadi y de su familia.

Sin límites

Reporteros

almas viajeras. Roberto Vázquez, Lucas Goikoetxea, Jorge Limia y Amaya Reyes. Los cuatro van a conseguir que los espectadores se desplacen desde su sofá por el mundo sin hacer ni deshacer ninguna maleta.

1.000.000 km

Un viaje a la luna. Desde que empezó la primera temporada de este programa, los distintos equipos de 'Vascos por el mundo' han recorrido un millón de kilómetros, lo que supone un viaje de ida y vuelta a la Luna.

100

celebraciones. El espacio celebra esta temporada el centenar de emisiones. Para dar la bienvenida a este número redondo, 'VxM' está preparando un programa especial con muchas sorpresas viajeras.

La Toscana

primer destino. Los que estén dispuestos a sumarse a este viaje tienen hoy una cita de lujo con la Toscana. Izaskun, Noemí, Candi, Andrea, Andriana y Nagore serán guías de excepción para visitar Pisa, Siena, Lucca o Monteriggionni, entre otras localidades de una de las regiones más apetecibles de Italia.