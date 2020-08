Jorge Fernández muestra su gran cambio físico en solo un año

Hace ahora un año Jorge Fernández anunciaba en su cuenta de Instagram que padecía una enfermedad del aparato digestivo que le había hecho perder entre ocho y nueve kilos. El cambio físico sufrido por el presentador de 'La Ruleta de la Fortuna' empezaba a ser evidente y la preocupación entre sus seguidores se hizo notar.





Su cuerpo no asimilaba losque necesitaba por lo que se sometió a un tratamiento médico que ahora acaba de terminar. Consciente de su situación, Fernández ha colgado en su perfil de Instagram una imagen actual junto a otra de hace un año."Entre la foto de la izda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente. Qué hay entre una foto y otra? Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable? Lo. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía q estuviera débil. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía q estuviera débil. Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender", empieza explicando."Pero esta ayuda médica (q es indispensable) ,y dice : SE ACABÓ! Voy a hacer todo lo q esté en mi mano para terminar con esto. Tu determinación va a hacer que te quedes paralizado por lo mal q te encuentras o que busques soluciones hasta debajo de las piedras", continúa.Las causas de su enfermedad pueden ser muchas, y Jorge cita la "picadura de una garrapata; intoxicación por metales pesados, plasticos, pesticidas e hidrocarburos ( no os podeis hacer una idea de lo contaminados q estamos y no lo sabemos),semilleros de bacterias en la boca años después de la extracción de una muela, y como no da síntomas, ni nos enteramos de que hay infección por bacterias en todo el organismo... relaciones tóxicas que, consumo excesivo de ultraprocesados generando problemas de permeabilidad intestinal ( nuevamente sistema inmunológico afectado)".El ex Mister admite que todavíapero por lo menos, sé cuál es mi camino". Y anima a todos aquellos que sufran una situación similar a la suya a buscar buenos profesionales y a seguir unos