Amazon estrenará una cinta sobre la supresión del voto en EE.UU.

Los estudios audiovisuales de Amazon se suman a los documentales políticos con All In: The Fight for Democracy, una cinta sobre la supresión del derecho al voto en Estados Unidos que se estrenará en septiembre, dos meses antes de las elecciones presidenciales.

El documental sigue a Stacey Abrams, la primera afroamericana que fue candidata al puesto de gobernadora de Georgia y que se enfrentó a un exsecretario de Estado de ese Estado, el republicano Brian Kemp, en unos comicios plagados de denuncias y demandas por supresión del voto contra su oponente conservador, quien finalmente ganó por un estrecho margen. Entre las técnicas para evitar que ciertos perfiles demográficos votasen se indicaron la nueva documentación exigida para registrarse en el censo, el cambio de centros electorales en el último minuto o la anulación de votos emitidos por correo. "Estamos a menos de 100 días del Día de las Elecciones, un momento crucial en nuestra misión de proteger nuestra democracia, y necesitamos unirnos como país y asegurarnos de que cada voz y voto sea contado", dijo Abrams en un comunicado para anunciar el filme. Esta mujer fue elegida por el Partido Demócrata para dar la réplica al discurso presidencial del estado de la Unión de Trump en febrero de 2019, siendo la primera afroamericana en la historia en dar la réplica a un presidente en este debate

"El título All In: The Fight for Democracy habla de la importancia y la necesidad de que todo estadounidense tenga derecho a que se escuche su voz y se cuente su voto. Sabemos que si nuestros votos no fueran importantes, no habría tanta gente trabajando duro para quitarnos el derecho a votar", aseguró. Amazon tiene previsto proyectar esta cinta en cines el 9 de septiembre, si la pandemia lo permite, y después incluirla en su catálogo digital desde el 18 de ese mes.

La intención de estrenar una película en salas, aunque finalmente no se pueda por condiciones de salud, es una exigencia que la Academia de Hollywood impone a los proyectos que quieran competir en los próximos Oscar, abiertos a los estrenos en internet por las circunstancias. Las cineastas Liz Garbus y Lisa Corté, ambas nominadas antes al Oscar, son las directoras de All In: The Fight for Democracy. Junto al lanzamiento, Amazon iniciará una campaña para informar del proceso electoral y animar a ejercer el derecho al voto en ciertas comunidades.