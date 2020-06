DMAX estrena programa especial sobre Queen

Madrid – En DMAX no se cansan de darle las gracias a la música, por eso, un año más, el canal invita a los espectadores a disfrutarla y celebrarla a todo volumen a ritmo de Queen. Sobre el escenario la cadena presenta esta noche dos propuestas pensadas para el público más melómano.

A partir de las 22 horas, los británicos Queen volverán a reinar en el canal de Veo TV con una noche especial que culminará con el estreno de Queen y Adam Lambert-The show must go on, un documental que cuenta la historia de cómo la banda Queen y el cantante estadounidense acabaron uniéndose para realizar juntos una gira mundial en 2014.

Tras el Día de la Música dedicado a ABBA el pasado domingo, DMAX vuelve a ofrecer a los espectadores una noche temática sobre una de las mayores y más importantes bandas en la historia de la música, con una programación que arrancará con la emisión de Queen: Days of Our Lives a partir de las diez de la noche, y finalizará con el ya mencionado estreno del especial Queen y Adam Lambert-The show must go on' a la medianoche.

El documental definitivoQueen: Days of Our Lives, documental de dos horas, está considerado el documento definitivo sobre la mítica banda británica que disecciona cada uno de sus discos, mostrando el proceso creativo y la situación del grupo en cada paso de su carrera musical..

Himnos universales de la banda como Bohemian Rhapsody y Under Pressure volverán a sonar en la pantalla de DMAX durante el segundo día de celebración del Día de la Música. Dirigido por Matt O'Casey, documentalista británico especializado en música, Queen: Days of Our Lives traslada al público a los tiempos en los que un joven Freddie Mercury deseaba unirse a la antigua banda de Brian May y Roger Taylor para poder cumplir su sueño de convertirse en una leyenda de la música.

Imágenes de archivo de históricas actuaciones, como la del debut de la banda en el programa británico Top of the Pops, su concierto de Hyde Park en 1976 y el mítico concierto de Wembley en 1986; entrevistas de televisión y grabaciones caseras del artista y del resto de integrantes de Queen, conforman esta retrospectiva única de los momentos más importantes de la banda, sus excesos, sus polémicas, sus problemas con la prensa británica y el modo en el que cada uno asimiló el éxito.

A medianoche, el largometraje Queen y Adam Lambert: The show must go on' muestra cómo Queen logró en 2008 lo que parecía imposible: una película, ganadora de varios Oscar y una gira mundial casi treinta años después de la muerte de Freddie Mercury.