La 'nueva normalidad' se impone en la grabación de series televisivas

A dos metros de distancia, con mascarillas, sin besos, sin abrazos y sin contacto directo. Estas son las normas para poder rodar cualquier proyecto audiovisual. Poco a poco, todas las historias pendientes van sumándose a lo que se llama nueva normalidad y que tiene unas reglas muy explícitas a la hora de poner en marcha el piloto rojo de las cámaras. Es decir, que de normalidad tiene más bien poco.

Vanesa Romero, actriz en La que se avecina (Telecinco), se ha incorporado al rodaje de la última temporada en curso y señala que la productora tenía muy bien planificado todo lo referente a medidas de seguridad. "No, no me imagino que nos tengamos que besar con mascarillas y es difícil entender que no haya abrazos o contacto físico. Supongo que cuando todo esté más controlado volveremos a la normalidad. Pero ¿qué son el cine, la televisión o el teatro sin besos?", se preguntaba hablando con esta revista.

Acacias 38 (La 1) ha sido una de las primeras series en reanudar las grabaciones. Es curioso ver algunas escenas en las que los actores aparecen con guantes y mascarillas, aunque estas se hayan centrado en secuencias de hospital. Para cumplir con las medidas exigidas se graba en tres platós con equipos estancos y se reduce la concentración de personas. Los guionistas, igual que ha pasado con el resto de series, han tenido que reescribir los guiones.

Las mascarillas y las distancias también están contempladas en Servir y proteger (La 1), serie que necesitaba grabar los 50 episodios que faltan para acabar la temporada. Los programadores de estas dos producciones de emisión diaria han hecho malabares para poder enlazar lo que tenían ya realizado con los nuevos capítulos, que se empezarán a ver en las próximas semanas.

Movistar+ también recupera el rodaje de la segunda temporada de Hierro, serie protagonizada por Candela Peña. El trabajo quedó interrumpido en marzo, pero el escenario en el que se graba es uno de los que mejor han soportado la pandemia, y el número de casos en la isla canaria ha sido muy reducido. Aun así, los equipos han ido llegando de forma escalonada, pasando por su correspondiente cuarentena y por todos los análisis pertinentes. Esta nueva tanda tendrá seis capítulos.