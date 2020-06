'Mira lo que has hecho' alcanza su auge en su etapa final

madrid – Sin perder el ingenio y la chispa de sus guiones, Berto Romero y Eva Ugarte vuelven mañana con Mira lo que has hecho para ofrecer una entrega final en la que temas como la educación de los hijos, la enfermedad de una madre o los límites del humor marcarán un adiós por todo lo alto. Mira lo que has hecho alcanza su etapa final y lo hace con una tercera temporada, de la que Movistar+ estrena sus dos primeros capítulos, con sabor a despedida y en la que se observa cómo los personajes, las tramas y temas tratados y la propia serie han alcanzado su madurez.

Berto Romero, creador, guionista y protagonista de la ficción, es claro al hablar del planteamiento de la serie, de las etapas de la misma y de cómo el adiós definitivo –con una temporada final de seis capítulos emitidos en tres tandas de dos episodios– llega por decisión propia.

"Esta temporada es la más madura y debe serlo porque la serie habla de eso. Yo siempre pienso que en el primer capítulo de la serie hablamos de masturbarse. Es un tipo que acaba de tener un hijo pero su problema está centrado en el tema de masturbarse. Vamos de ahí a afrontar, en la tercera temporada, problemas gordos y temas sociales. Creo que ese es el viaje", comienza explicando el cómico y actor. "Tengo mucho gusto por haber acabado la serie bien y porque la cierro yo, no cuando el público me diga Oye, que estáis ya que dais pena", señala Romero, quien, por otro lado, destaca que esta tercera entrega es "la más enriquecedora".

En esa misma línea, Eva Ugarte (Sandra), pareja de Berto en la ficción, habla de una mayor exigencia a todos los niveles en esta última entrega, lo cual, reconoce, supuso que el reto de llevarla a cabo fuera más grande: "Es la temporada más exigente a nivel técnico".

"Se ve que hay un salto en las ensoñaciones, se arriesga mucho. La familia ha crecido, la casa es más grande, los miedos son más grande. El reto es más grande y también, sabiendo que era la última temporada, había que cerrar y quedarse a gusto", añade la actriz. Ambos coinciden al extraer un valor positivo de sus personajes y una enseñanza aplicable a sus vidas. "Todo tiene una solución", dice Ugarte, quien hace hincapié en el leitmotiv de su personaje: "Tranquila, pon orden y tira para adelante".

Por su parte, Berto, a quien esta serie ha dado valor como actor y guionista más allá de su papel cómico que, según recuerda, lleva utilizando "desde el año 98" cuando empezó en los monólogos, destaca el valor de la risa: "Reír es la única salida, te puedes reír de todo".

la defensa de Romero Un lema que Romero lleva por bandera y que defiende a través de su personaje, haciéndose con ello una reflexión, en esta tercera entrega, sobre los límites del humor o el exceso de sensibilidad en la sociedad como arma de doble filo. Es Javier Ruiz Caldera, quien repite en la dirección tras haber conducido los seis capítulos de la segunda entrega, el que destaca la espectacularidad del arranque de esta temporada, en la que se ha querido "arriesgar" y, al mismo tiempo, retomar y desarrollar aspectos de la primera parte que no se habían tratado en la segunda temporada. "Esta temporada siempre se ha concebido como un cierre, el final de una historia contada en tres actos. Para ello, lo que hemos hecho es recuperar un poco algunas cosas que se había perdido de la primera temporada para que sea la conclusión final", explica el director, quien reconoce que, al tratarse esta entrega de la última, el rodaje fue "muy emotivo".

En este sentido, resulta interesante conocer el particular y acertado análisis que Eva Ugarte hace de su experiencia en la serie y de la decisión de Berto Romero de echar el cierre en esta tercera entrega: "Para mí ha sido como una de estas fiestas largas, una barbacoa que empieza por la mañana y acaba por la noche donde te has mantenido sereno, te lo has pasado bien, has hablado con todo el mundo, has comido de todo, has bailado y te va a casa tan a gusto. Me podría quedar más horas pero con esto ya está, ya está bien".

