'Operación Triunfo' celebra esta noche su regreso a La 1

Bilbao – Todo preparado para el regreso de Operación Triunfo, el talent musical producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, que vivirá las próximas semanas el tramo final del concurso. Este miércoles, los espectadores asistirán a la expulsión de un nuevo concursante, Gèrard o Hugo; a las actuaciones de Nia, Flavio, Anajú, Samantha, Eva, Bruno y Maialen; y a la vuelta al plató de OT de dos exconcusantes de esta edición, Anne Lukin y Jesús Rendón, para presentar sus singles. Desde que entraron la semana pasada en la Academia se reactivaron las votaciones de Gèrard y Hugo. Los votos se sumarán a los recibidos por ambos hasta la suspensión del programa. Solo se podrá votar por salvar, ya que en esta gala no hay favorito. El tema grupal que abrirá el programa es Sonrisa de Ana Torroja. Los dos nominados defenderán su permanencia con MMM Yeah de Austin Mahome y Pillowtalk de Zayn, respectivamente. Además, Nia interpretará Quimbara de Celia Cruz / J Lo; Samantha, Sueños rotos de La Quinta Estación; Anaju, Man Down de Rihanna; Maialen, Sargento de hierro de Morgan; Eva, Part-Time Lover de Stevie Wonder; Flavio, Human de Rag'n Bone Man; y Bruno, A las nueve de No te va a gustar.

invitados La décima gala contará con tres artistas invitados: el grupo Stay Homas; y los exconcursantes Anne Lukin y Jesús Rendón. Stay Homas son Klaus (voces, percusión y trompeta), Guillem (voces, percusión y trombón) y Rai (coros y guitarra), tres músicos profesionales que comparten el mismo apartamento en Barcelona. Las Confination Songs son más de 20 canciones sobre las vivencias durante el confinamiento interpretadas desde su terraza con una guitarra y un cubo como batería. En menos de dos meses han conseguido más de 350.000 seguidores en IG, 70.000 suscriptores y más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Rubén Blades, Michael Bublé, Manu Chao o Pablo Alborán han compartido algunos de sus vídeos; y Bublé grabó una cover para recaudar fondos contra el coronavirus.

Ante la ausencia de público en plató, OT contará con "público virtual" durante el directo. Se conectará mediante llamada de Zoom. En total habrá conectadas entre 200 y 400 personas y los grupos de imágenes se proyectarán en las pantallas de plató.