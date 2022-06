Xbox Game Pass: llega 'Total War: Three Kingdoms', 'FIFA 22', 'Far Cry 5' y más

Microsoft ha desvelado las novedades y juegos que llegarán próximamente al catálogo de Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming:

'Shadowrun Trilogy' (ID@Xbox) – Ya disponible: consola y nube

'Total War: Three Kingdoms' – Ya disponible: PC

'FIFA 22' (EA Play) – 23 de junio: consola y PC

'Naraka: Bladepoint' – 23 de junio: consola, PC y nube

'Far Cry 5' – 1 de julio: consola, PC y nube

También os recordamos que ya está disponible en Xbox Game Pass 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge' para consola, PC y nube. Este "beat 'em up" de desplazamiento lateral reúne a Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael, evocando el mítico diseño de las Tortugas de 1987 y rindiendo homenaje a juegos clásicos de TMNT como 'Turtles In Time'.

Para los miembros Ultimate, se ha agregado Xbox Touch Controls a 10 títulos para jugar desde la nube. También puedes jugar sin controlador en PC con Windows táctil. Los juegos son: 'Broken Age'; 'Bugsnax'; 'Chinatown Detective Agency'; 'Kraken Academy!!'; 'Life is Strange: True Colors'; 'Ninja Gaiden ?'; 'Ninja Gaiden ?2'; 'Ninja Gaiden 3: Razor's Edge'; 'The Dungeon of Naheulbeuk'; 'The Last Kids on Earth'.

Por último, los siguientes juegos dejarán pronto la biblioteca de Game Pass, así que asegúrate de echarles un vistazo o terminarlos antes de su desaparición del catálogo: 'FIFA 20' (Consola y PC) EA Play; 'Jurassic World Evolution' (Consola y Nube); 'Última parada' (nube, consola y PC); 'MotoGP 20' (nube, consola y PC).