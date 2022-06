Un extracto de hongo podría ser prometedor para eliminar la infección por el VPH

El uso diario de un extracto de hongo ayuda al sistema inmunitario a eliminar las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), según un estudio de UTHealth Houston (Estados Unidos) publicado en la revista científica 'Frontiers in Oncology'.

El estudio de fase II, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, ha contado con una subvención de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

"Nuestros resultados muestran que la suplementación con AHCC puede ayudar a la mayoría de los pacientes a eliminar su infección por VPH y puede disminuir el riesgo a largo plazo de cánceres relacionados con el VPH. A través de este estudio, así como de otros múltiples estudios, nuestra investigación ha demostrado que el suplemento AHCC es seguro", ha comentado Judith A. Smith, una de las responsables de la investigación. El AHCC (compuesto correlacionado de hexosa activa) es un extracto de hongo patentado.

El estudio se centró en mujeres con un historial mínimo de dos años de VPH persistente de alto riesgo. Las pacientes del grupo de tratamiento recibieron el suplemento AHCC durante seis meses, seguido de seis meses de placebo. Las pacientes del grupo de placebo recibieron un placebo durante 12 meses. El estudio descubrió que 14 de 22 pacientes (63,6%) en el brazo de tratamiento se volvieron negativos al VPH.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2018 se produjeron unos 43 millones de infecciones por VPH, muchas de ellas entre personas que se encuentran al final de la adolescencia y a principios de los 20 años.

Las infecciones por VPH pueden causar problemas de salud, incluyendo verrugas genitales y cánceres. Sin embargo, las vacunas contra el VPH pueden ayudar a eliminar la infección y los efectos secundarios. "No tenemos ningún otro tratamiento eficaz para las infecciones persistentes por VPH que no sea la espera vigilante. Aunque la administración de suplementos de AHCC puede no ayudar a todo el mundo, hoy en día está disponible para que los pacientes pregunten a sus médicos sobre su uso para ayudar a su sistema inmunitario a eliminar las infecciones persistentes por VPH", ha remachado Smith.