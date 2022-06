En la próxima discusión familiar abre Metaculus

NO sé si conocéis el fascinante mundo de los mercados de predicciones. La idea fundamental es que, a partir de mucha información recopilada de fuentes suficientemente heterogéneas y diversas, se pueda estimar mejor el futuro. Algo así como voces expertas que, si son bien conjugadas, nos permiten entender lo que puede suceder a futuro. No me negarán que es una información realmente atractiva.

Es cierto que la sociedad conoce bien por ejemplo los mercados de apuestas u otros juegos. Pero poco el de predicciones, menos azaroso, lúdico y peligroso para la salud ciertamente. Se trata de mercados en los que te pagan en el caso que se produzca un evento. Algunas personas los llaman mercados de información o mercados de futuros de ideas. En definitiva, dejan entrever su objetivo de que la agregación de información heterogénea nos puede ayudar a tomar mejores decisiones.

La ciencia de las decisiones es un campo poco estudiado hasta la fecha. Ello, a pesar de que los humanos tomamos centenares de decisiones al cabo del día. Y ello a pesar de que los humanos pensamos que estamos jugando una partida de ajedrez (en la que tenemos toda la información sobre el terreno de juego) en lugar de estar jugando al póker (que es lo más cercano a lo que tenemos en la vida real, donde no tenemos la información de lo que tienen otras personas o lo que va a ocurrir). Por ello, entender que el mundo es probabilístico, y donde la única manera de reducir la incertidumbre es agregando visiones heterogéneas, es fundamental.

El profesor Justin Wolfers es mi autor favorito en el campo. Tiene numerosas publicaciones tremendamente recomendables si os interesa este campo. Habla del campo de mercados de apuestas, pasando por elementos especulativos, y llegando a fenómenos de impacto social importante. En esta última línea, os confieso que, cuando nace el miedo en una sociedad por algo (que nos quedemos sin electricidad en invierno, que ómicron nos deje sin navidades o que los extraterrestres nos colonicen), voy a mi mercado de predicción favorito: Metaculus. Y ahí veo realmente cuán probable es. Entiendo el juego de probabilidades y la agregación de opiniones heterogéneas qué me dice. Y es que en el mundo no suceden cosas sí o no. Quizás por ello también en las cenas de Navidad cada vez discuto menos. Suele acabar siendo un tema de sí o no en un mundo que es más un juego de póker que otra cosa. En cierto modo Metaculus, que habla de aspectos de la sociedad, no es muy diferente a Betfair. La cuestión es que este último es un sitio de apuestas deportivas, donde cualquiera puede comprar y vender apuestas. Lo que hace esta plataforma es recoger datos de cuotas y luego invertirlos para obtener una estimación de la probabilidad de un evento. Si en el mercado se está apostando 3 a 1, esto quiere decir que las personas que están participando en ese mercado están dando una probabilidad de un 33% a que este equipo gane el partido. Por lo que si participan miles de personas, de una muestra suficientemente heterogénea y representativa, podemos decir que tenemos expertos estimando cómo quedará el partido. Imagínense este mismo esquema trasladado a situaciones de economía, futuros tecnológicos o innovaciones disruptivas. Eso es un poco lo que busca Metaculus.

La incertidumbre, el miedo, nos paraliza. Por eso es buenísimo aprender a mezclar dos formas de razonar que tenemos los humanos. En primer lugar, la forma de pensar frecuentista. Saber cuántas veces ha ocurrido eso en el pasado, y bajo qué condiciones se dio. En segundo lugar, la mirada Bayesiana, en la que la información recientemente adquirida puede cambiar una inercia. Esta es la razón por la que me gusta mucho esa frase de que éxitos pasados no te aseguran éxitos futuros. La inercia es cómoda para pensar, pero desgraciadamente se ajusta poco a lo que luego suele ocurrir en la vida real. l