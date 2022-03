Mi profe en internet

Tanto si eres profesor como si estás buscando uno que mejore el rendimiento escolar en tu casa, tienes ahora mismo muchas plataformas que por su éxito parece que están teniendo buenos resultados. Las academias 'on line' están a la orden del día

hACE años las academias de estudiantes no universitarios parecían el último recurso para que se lograra el título de graduado escolar. El alto desempleo permitía tener un físico o un matemático dando clases particulares de casa en casa. Las academias han ido evolucionando y hoy en día cuentan con equipos de profesores que en muchas ocasiones incorporan psicólogos y otras figuras que buscan algo más que un simple aprobado. En tiempos de pandemia estos profesionales también supieron capear el temporal y montar plataformas para realizar sus clases vía on line. Pero ya años antes escribimos sobre las herramientas y aplicaciones que existían en internet para poder realizar clases particulares aunque es ahora cuando se han empezado a popularizar, parece que el coronavirus nos ha abierto los ojos a probar otras alternativas. Tanto si eres profesor como si estás buscando uno para mejorar el rendimiento escolar en tu casa, tienes ahora mismo muchas plataformas que por su éxito parece que están teniendo buenos resultados. No nos vamos a centrar en una de ellas, solo tienes que poner clases particulares on line en Google y descubrirás todas las apps disponibles, lo que si haremos es ayudarte a identificar cuál puede ser la mejor para que usen en tu casa o cuál, como profesor te puede dar un trabajo bien remunerado.

Muchas de ellas no solo permiten que se puedan seguir las clases de forma on line sino que permiten contactar con los profesores de tu zona para realizar esas clases de forma presencial. Actúan como una bolsa de empleo donde los docentes pueden poner sus habilidades y donde estos son valorados por sus alumnos. Cuidado con las valoraciones, cuando alguien ha aprobado no suele dejar una valoración positiva pero cuando se suspende hay comentarios realmente crueles por lo que es mejor analizar esto con lupa. Muchas de estas aplicaciones permiten no solo seguir o recibir clases de una forma constante, una hora al día o en días alternos, sino que permiten conexiones puntuales para resolver dudas o dejar un problema concreto que puedes recibir explicado en minutos, tanto en forma de vídeo como mediante un documento. Según los servicios que vayas contratando el precio se puede incrementar pero existe incluso la posibilidad de suscripción mensual o pagar solo por las horas de clase que vayas utilizando. En cuanto a las materias y los niveles la oferta es muy amplia, pero si quieres clases tan solo de una materia concreta, como matemáticas, podrás encontrar academias on line que se dedican casi en exclusiva a ellas. Por supuesto que tienes clases de música, de casi todos los instrumentos o de deporte, con programas de entrenamiento para diferentes edades. Muchos de estos sistemas incluyen una primera clase de prueba gratuita y de esta forma puedes ver si hay conexión o si el método que sigue te parece el más adecuado. Cada colegio y cada profesor son un mundo por lo que si no estás satisfecho con los resultados muchas plataformas se comprometen a devolverte el dinero.

Si eres un docente y te encuentras a gusto con este tipo de sistemas de clases on line, puedes incorporarte a sus listas de forma gratuita. La plataforma se lleva una pequeña cantidad por cada clase que impartas. Es muy fácil ajustar el horario y las tarifas con los configuradores que incluyen y puedes participar con comentarios y mensajes en la comunidad de profesores que te puede ayudar en tus primeros días de clase. Ya no hay excusa para no estudiar o hacer los deberes.

