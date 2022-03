Estudios de Tecnología, por favor

Tenemos más de un millón de puestos de trabajo en toda Europa relacionados con disciplinas que tienen que ver con la tecnología. Hay que animar a los jóvenes hacia estos estudios que tienen un potencial enorme en cuanto a salidas laborales

NOS hacen falta programadores, nos hacen falta técnicos, nos hacen falta analistas de datos, nos hacen falta expertos en robótica, nos hacen falta diseñadores para el metaverso. Tenemos más de un millón de puestos de trabajo en toda Europa para profesionales que tengan conocimientos de Big Data, Computación Cuántica, Inteligencia Artificial, Robótica y un montón de disciplinas relacionadas con la tecnología. No soy muy partidario de las imposiciones, creo que si se elige libremente algo, los resultados van a ser mejores que cuando uno ha sido obligado a tomar ese camino. Ya sé que hasta el mes de junio no se abre la preinscripción para el curso 2022-2023 en la mayoría de las universidades pero durante este mes suelen empezar las jornadas de puertas abiertas y es bueno que desde casa demos la oportunidad a los estudiantes de orientar su futuro hacia estudios que tienen un potencial enorme en cuanto a salidas laborales. No tengo nada contra los estudios que no entran en el grupo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), pero como esto es la sección de tecnología creo que tenemos que animar a que podamos llenar las universidades con los futuros tecnólogos.

Aunque la universidad no ha cambiado mucho, sigue siendo un elefante que necesita tiempo para dar un paso adelante y con grandes dificultades para hacer un cambio de rumbo o ponerse a improvisar un nuevo pase de baile. La empresa funciona a un ritmo y es complicado seguirlo, pero al menos las profesoras y los alumnos cada día hacen más esfuerzos por ver lo que demanda la realidad y a base de cursos alternativos, webs de otras universidades y las mil posibilidades que nos ofrece internet para mejorar académicamente, tenemos alumnos mejor formados. Está claro que si el anuncio del metaverso por parte de Facebook fue a finales de 2021, ninguna facultad va a ser capaz de poner una asignatura relacionado con ello, pero sí que debemos empezar ya a crear debate, ir buscando alternativas extraescolares o poner los medios para no quedarse obsoletos. Si la universidad no te ofrece esas posibilidades no tienes que desesperarte, trata de ver cómo puedes estudiarlo por tu cuenta al mismo tiempo que estudias las otras materias.

La Formación Profesional también puede ser una alternativa para los estudiantes que quieran adentrarse en el mundo de la tecnología de forma reglada. Seguimos viendo que las empresas demandan titulados y mientras en otros países la formación profesional se consigue también simplemente trabajando y con la experiencia de los años, hasta ahora no estaba reconocido de forma oficial. Con fecha 10 de diciembre de 2021 se publicó en el BOPV la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del viceconsejero de Formación Profesional y de la directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se implanta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el procedimiento abierto de manera permanente para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. Este paso no debería ser necesario pero ya que nos dan la posibilidad de certificar de forma oficial los conocimientos adquiridos en el trabajo, no en los estudios, deberías obtener ese certificado. Todavía recuerdo a un amigo biólogo que estuvo 20 años trabajando de programador, que no se pudo presentar a una oposición porque no podía acreditar con un título sus conocimientos en lenguajes de programación.

