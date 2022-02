'Mario Kart 8 Deluxe' recibirá 48 pistas clásicas remasterizadas

Puntual a la cita, Nintendo ha realizado la primera emisión del formato Nintendo Direct del año 2022, donde la compañía japonesa anticipa sus novedades más importantes a medio y corto plazo. A diferencia de algunos movimientos que apuntaban a la presentación de una nueva entrega de la franquicia 'Mario Kart', la factoría japonesa sorprendió a sus usuarios revelando un pase de expansión para 'Mario Kart 8 Deluxe' que se comenzará a distribuir el 18 de marzo y contará con 48 pistas de otros juegos de la franquicia que se están actualizando.



48 pistas nuevas divididas en 6 partes

Se ha confirmado un total de seis entregas. Cada una de ellas incluirá ocho circuitos que se distribuirán de manera escalonada hasta el final de 2023, y estarán disponibles tanto de manera local como en línea. Esta ampliación viene en forma de pase de temporada y se dividirá en partes que aportarán a 'Mario Kart 8 Deluxe' 8 nuevas pistas en cada etapa.

La primera oleada de nuevos elementos para el juego está prevista para incorporarse el 23 de marzo, para concluir con la llegada de las nuevas pistas a finales de 2023. En este primer volcado de nuevo material se ha confirmado los circuitos Centro Cocotero ('Mario Kart Wii'), Monte Chocolate ('Mario Kart 64') y Circuito Tokio ('Mario Kart Tour'). Atento porque se podrá acceder a Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras sin coste si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, aunque también se podrá adquirir por separado.



Mucha diversión rumbo a Switch

Además del pase de expansión para 'Mario Kart 8 Deluxe', durante el nutrido primer Nintendo Direct del año se han presentado otras novedades importantes entre las que se incluye el anuncio de nuevos juegos como 'Nintendo Switch Sports'; 'Fire Emblem Warriors: Three Hopes'; 'Mario Strikers: Battle League'; 'Kirby and the Forgotten Land' y novedades sobre el funcionamiento del modo cooperativo de 'Splatoon 3'.

