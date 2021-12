Los blogs y los podcast actuales son todavía muy útiles, pero en una StartUp hay que pensar en el mañana, no solo el presente

MUCHAS empresas de nueva creación dejan para el último día reservar su nombre de dominio para su página web, estar posicionados en Google con la creación de un perfil en Google My Business, reservar al menos los nombres de su compañía en las redes sociales como Twitter y Facebook y tener la página de empresa de Linkedin, que permitirá a todas las personas que sean miembros del proyecto poner el logo de la compañía en la información de actividad. Toda esta lista debería estar terminada el día en el que empecemos a contar a los inversores o a los posibles recursos técnicos nuestra idea de compañía, incluso mucho antes de habernos constituido como empresa. Si no has hecho ya todos estos deberes es lo que te toca hacer y si eres de las compañías a las que auguro un éxito seguro porque has seguido esta recomend aciones, voy a daros un consejo más, abrir cuanto antes un Vídeo Podcast. No hablo simplemente de tener el canal de Youtube activo, que puede ser un primer paso y un buen sitio en el que colgar todos los vídeos contenidos que se puedan generar. Hablo de utilizar alguna de las plataformas que existen para la creación de estos contenidos. Te van a permitir hacer grabaciones casi profesionales con las presentaciones de vuestros productos, reutilizar esos contenidos y sobre todo contar con la herramienta de difusión que en breve será lider en Internet, sino lo es ya, el vídeo. Los blogs y los podcast actuales son todavía muy útiles, pero en una StartUp hay que pensar en el mañana, no solo el presente.