Cómo felicitar esta Navidad

Los malos datos de la pandemia no aconsejan las grandes reuniones familiares. Así que, otra vez, las videollamadas van a ser el recurso más utilizado. Aquí se explica algunas de las mejores formas para que sean satisfactorias

lAS previsiones no son nada buenas para las reuniones familiares en estas navidades. Las cifras indican que va a volver a ser mejor quedarse en casa que hacer esas grandes fiestas en las que toda la familia o todos los amigos se juntan para las cenas y comidas. Seguramente nos va a tocar reunirnos o felicitar más por videollamadas que cara a cara. El año pasado el sistema para felicitar a los familiares volvió a ser de forma mayoritaria el teléfono, mediante voz. En las empresas hemos cambiado las reuniones presenciales por los sistemas de videoconferencia pero todavía no hemos extendido esta práctica a nuestra vida real. Un fallo que cometemos es el de no planificar estas felicitaciones y no ponernos de acuerdo en que programa utilizar. En la actualidad hay muchos servicios gratuitos que podemos utilizar, pero vamos a dar unos consejos de los que pueden resultar más sencillos.

Empieza por ponerte de acuerdo con la familia o los amigos para ver que sistema utilizar. No es lo mismo una llamada entre dos dispositivos, que querer hacer una videollamada grupal en la que los 15 primos y primas van a estar en lugares diferentes con distintos teléfonos. Puede ser bueno hacer alguna prueba esta semana con algunos para resolver dudas sobre las conexiones. Cuidado con el sonido, unos altavoces o auriculares pueden hacer la experiencia mucho mas agradable. Los altavoces inteligentes también se pueden utilizar para estas ocasiones y los nuevos que incluyen una pantalla y webcam hacen que la conexión sea tan sencilla como tener programado un mensaje "ok google conectate con el grupo de navidad". Un trípode de mesa, pequeño y flexible, hace que no tengamos que estar aguantando el teléfono con la mano y lo podemos colocar a la distancia adecuada. Es el truco para evitar que uno de los invitados a la llamada solo nos muestre su nariz. En cuanto al software estas son mis aplicaciones favoritas.

Jitsi Meet. Ha sido la revolución escondida en las empresas a las que se lo hemos instalado y creo que es el mejor sistema para usar también en el hogar. Si lo usas desde un PC no tienes que instalar nada, solo entrar en la web y crear una sala, lo que genera una dirección web. Envías esa dirección a todas las personas que quieras, la segunda ventaja que no tiene límite de usuarios conectados, y te conectas con un navegador el día y la hora que hayamos fijado. Nos encanta porque es gratis y de código abierto. Desde el móvil es igual, ya que funciona desde el navegador, sin tener que instalar la app. Pero también la puedes descargar desde Android o iOS.

Facebook Messenger. Tiene la funcionalidad de comunicarse hasta 50 personas.

Google Meet. De momento no han limitado su uso, aunque las cosas pueden cambiar. Ideal para programar la quedada en una fecha y una hora concreta, para que nadie se nos quede fuera. En su pantalla podemos tener 16 caras a la vez. Una gran foto de familia.

WhatsApp. Seguramente será el más utilizado pero siempre con la limitación de tener solo ocho usuarios a la vez. Puedes crear un grupo con los usuarios que quieras, pero a la vez solo podrán entrar ocho en cada llamada grupal. A pesar de su sencillez, te aconsejo que hagas pruebas días antes para familiarizarte con la aplicación. Es muy diferente una llamada a dos que en grupo. Aprende a cambiar de la cámara frontal a la cámara trasera, lo que te permitirá mostrar la mesa y a todos los que estáis en una misma cena de Navidad.

