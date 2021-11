Dónde guardo las fotos

Desde el 1 de junio de este año el espacio que ofrece Google para almacenar imágenes es de tan solo 15GB, que son parte de lo que ya usamos con Gmail y Google Drive. Todas las fotos que tenías almacenadas hasta ese momento no cuentan, pero...

LO fuimos avisando desde el año pasado, pero quizás el confinamiento hizo que al no salir a la calle bajáramos la cifra de fotos que sacábamos con nuestros teléfonos móviles y pasó un tanto desapercibido. Todo era perfecto, sincronizabas tu móvil con Google Fotos y de forma automática teníamos guardadas todas nuestras fotos en la nube y además totalmente gratis. Primero nos enamoramos del correo electrónico con Gmail, luego con Google Docs, actualmente Google Workspace, aprendimos a usar la nube, crear y compartir documentos y finalmente con Google Fotos y un smartphone nos permitió avanzar en el trabajo compartido como nadie hasta ese momento. Pero desde el 1 de junio de este año el espacio ilimitado es de tan solo 15GB que son parte de lo que ya usamos con Gmail y Google Drive. Todas las fotos que tenías almacenadas hasta ese momento no cuentan, pero las que has subido desde esa fecha ya empiezan a restar capacidad y parece que después del verano se está quedando todo el mundo sin espacio en la nube. La primera solución parece que es la de pagar. Por 20 euros tienes 200 GB, eso sí, suscripción anual. Si no quieres pasar por caja o quieres ver si hay otras alternativas de pago, te las vamos a contar aquí.

La primera alternativa es la de Amazon Photos. Puedes almacenar todas las fotos que quieras totalmente gratis pero, tienes que estar suscrito a Amazon Prime que en la actualidad son 36 euros al año. Lo bueno es que además de las fotos ilimitadas, puedes recibir envíos gratis y tener Amazon Prime Video, uno de los competidores de Netflix. Haciendo números se amortiza la suscripción sin ninguna duda. También si eres cliente de Movistar, tienes su servicio gratuito Cloud con una nube ilimitada. El truco, que si cambias de operador deberás seguir pagando por los servicios de Cloud. Y quien no se acuerda de Flickr un servicio ampliamente utilizado por fotógrafos y profesionales para mostrar su trabajo que sigue vivo y que permite tener hasta 1.000 fotos gratis.

Lo de pagar por este tipo de servicios no es nuevo. La mayoría de los usuarios de Apple pagan por tener su servicio de iCloud con 2 TB por 10 euros al mes o la famosa suscripción Apple One que por 20 euros incluye Apple Arcade y Apple TV+, además del servicio de almacenamiento de fotos. Y Microsoft también cuenta con una nube de pago, OneDrive, que incluye apps y herramientas para sincronizar y almacenar todo tipo de documentos, fotos o vídeos. Para que te hagas una idea más amplia de los servicios que hay de pago te pongo algunos de los más populares en la red: ImageShack, 500px, SmugMug, Photobucket, Shutterfly, Dropbox y por último Mega, creada hace años por el polémico Kim Dotcom (creador de MegaUpload) que sigue ofreciendo los 50 primeros gigas gratis.

Otra alternativa, aunque propia de los no tecnológicos, es seguir almacenado las copias de las fotos en discos duros externos, con la dificultad que entraña pasarlas desde nuestros dispositivos y lo complejo que es luego tratar de verlas. Últimamente se han puesto de moda los NAS, algo parecido a una caja de zapatos repleta de discos duros, que tienes permanentemente conectada al router de tu casa y que mediante un software puedes crear sobre el tu propia nube. Con una contraseña de acceso te permitirá almacenar y acceder a documentos, fotos y vídeos y podrás ampliar su almacenamiento añadiendo discos de más capacidad. Al final si haces números te sale más rentable pagar por tener una nube con alguna de las compañía más importantes.

