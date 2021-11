Qué es '#youtubenaranja'

En las sesiones que damos en centros educativos, entre otras cosas hablamos con los niños de Primaria sobre Twitch, YouTube, YouTube Kids, las edades recomendadas para ver ciertos streamers, qué contenidos son adecuados, cuáles no y las razones. Hace poco, en una de las sesiones, un chico de 5º curso nos dijo que ven una cosa llamada Youtube Naranja donde hay porno. Al no saber qué es Youtube Naranja, porque no lo habíamos oído nunca, le preguntamos si era una aplicación, una página web, si lo veían dentro de TikTok o si sabía qué tipo de servicio era, pero el niño no supo explicarlo, solamente sabía que allí había sexo.

Investigando un poco, vimos que #youtubenaranja es un hashtag que usan en TikTok para referirse a Pornhub, uno de los grandes portales de pornografía del mundo. Si se utiliza #pornhub en TikTok, todos los vídeos con ese hashtag serían censurados y eliminados, por lo tanto han buscado un hashtag sustituto.

Esto no significa que en TikTok haya contenido pornográfico, pero muchos creadores de porno, en sus cuentas de TikTok, para promocionar los vídeos que ponen en Pornhub utilizan el hashtag #youtubenaranja y así indican a sus seguidores que realizan contenido pornográfico. Ese hashtag también es utilizado por tiktokers que hablan sobre Pornhub, aunque no creen ese tipo de material.

El niño nos estaba indicando que ven Pornhub y que lo han descubierto a través de TikTok, pero aún no entendía bien qué veía en TikTok y qué veía fuera de esa red, porque hoy en día se pasa de unas plataformas a otras muy rápido. Esta es otra de las razones por las que #tiktok no es para niños, porque pueden conocer de forma directa y acceder de forma indirecta a muchos materiales, páginas webs y servicios que no son aptos para ellos.

A través de esta red social, además del portal pornográfico Pornhub, que nos hayan dicho de forma directa en Primaria conocen Onlyfans y Omegle. Onlyfans es una red social donde ahora, la mayoría de personas que crean contenido es pornográfico, y Omegle es una red anónima donde podemos entrar y hablar directamente con desconocidos. Desde un centro educativo nos llamaron para que fuésemos a dar formaciones a familias porque habían descubierto que niños de 4º curso habían estado mandando fotos desnudos desde Omegle. Todos estos servicios no tienen ningún tipo de control real, solamente salta un mensaje antes de entrar y nos pregunta si somos mayores de 18 años o no.

No me voy a cansar de decir que TikTok no es para menores. Para poder utilizar la red social sus términos establecen que los usuarios tienen que tener 13 años o más. Aunque la edad mínima sea de 13 años, se recomienda que al principio los menores no tengan cuenta propia, sino una familiar donde se entre con la presencia activa de la familia, para que ésta vaya guiando a los menores en su uso correcto, en la identificación y prevención de riesgos, en la detección de desinformación, en la interpretación de lo que ven, en el análisis de los bailes y las bromas que se hacen, en los consejos que se dan€

La edad a la que los niños comienzan a estar expuestos a contenidos dañinos está bajando cada año. Hace solo un par, en 2019, en 6º de Primaria más o menos usaban TikTok la mitad de niños que componían cada clase. Hoy en día, en 4º ya lo hace más o menos la mitad en cada aula, en 5º ya es más de la mitad, y en 6º prácticamente todos tienen una cuenta.

En enero comenzaremos a dar formaciones en las clases de 3º y ya veremos cómo está el asunto allí, pero no pinta nada bien.

Este descenso en la edad y estos riesgos completamente innecesarios a los que los niños están expuestos son responsabilidad directa de sus familias, que al desconocerlos son muy permisivas.

Estaría bien que las familias de alumnos de Primaria hablasen con otras familias cercanas, también de Primaria, con las que tengan confianza, y que de una forma calmada y asertiva les explicasen la importancia de respetar las edades de las redes sociales. Estaría bien que acordasen de forma conjunta las edades a las que van a permitir que sus hijos usen esas redes y smartphones, siempre a partir de los 13 años.

Es que como no paremos esto ya, en poco tiempo no va a haber remedio.