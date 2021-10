El METAverso de Facebook

Mark Zuckerberg pone la primera piedra en un futuro lleno de posibilidades y aún por descubrir en el que juegan un papel los avatares, la realidad aumentada y los dispositivos externos con los que nos conectaremos a esta 'Second Life'

EL todo poderoso dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, ha aprovechado la Connect 2021 para presentar una lista de novedades que han llegado a los titulares de forma entremezclada y dando más importancia al nombre que a la que se nos avecina en el campo de la innovación y la tecnología. Lo primero es que no hay tal cambio de nombre. Al igual que hizo Google en 2015 con Alphabet, Facebook Inc pasará a llamarse META. El cambio se producirá el 1 de diciembre y las redes sociales de la compañía Facebook, Instagram y WhastApp seguirán llamándose como hasta ahora. Han elegido ese nombre porque puede significar "más allá" y el símbolo de infinito quiere mostrar ese futuro lleno de posibilidades que están aun por descubrirse y construirse.

Pero lo más importante de esa presentación fue el denominado Metaverso, algo así como un ecosistema virtual que traslada el mundo físico a un mundo virtual. Aquí juegan un papel los avatares, la realidad aumentada y los dispositivos externos con los que nos conectaremos a esta Second Life. De momento tiene el nombre de Facebook Horizon pero no hay fecha de lanzamiento así que todo puede cambiar. Imagínate tener un Avatar, un muñeco con tu apariencia, con el que te teletransportas a visitar a tus primos que están en un país lejano, donde te sientas a su mesa y compartes una charla. Eso sí, deberás llevar unas gafas de realidad virtual, que no gustan a todo el mundo, y quizás pagar para tener una conversación libre de anuncios publicitarios. El futuro viene por el desarrollo de las gafas de realidad aumentada, más simples, una gran oportunidad para emprendedores ya que se necesitarán nuevos mundos virtuales, miles de programas y oportunidades de negocio dentro de Facebook Home. Ya han anunciado los kits (SDK) para que los desarrolladores puedan trabajar en sus experiencias de realidad virtual y aumentada para el metaverso.

El anuncio de inversiones millonarias y la promesa de la creación de varios centros de trabajo de Facebook con miles de empleos no nos pueden cegar a la hora de saber de quien estamos hablando. Este lavado de cara puede quedar en eso, en una simple promesa de volver a ser bueno y con un espíritu donde la creatividad y la tecnología van encaminados a mejorar nuestra calidad de vida. O se puede convertir en la nueva máquina de recoger nuestros datos, que visitamos y que no, ponernos anuncios en los sitios más insospechados y tratar de dirigir nuestro voto en unas elecciones, mediante avatares que se mueven por este escenario virtual como si fueran personas reales en el mundo exterior.

Todos teníamos reticencias cuando Steve Jobs presentó el iPhone, pero en ese momento la tecnología estaba preparada para dar respuesta a los problemas de las pantallas táctiles, la velocidad de las conexiones móviles o la adaptación de los usuarios de estos dispositivos. Aquí la tecnología no está lo suficientemente madura, no hay unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada lo suficientemente cómodas y adaptadas para esos mil millones de usuarios que esperan en el año 2024. Pero si estás pensando en trabajar o montar tu propia startup, seguramente es el momento de subirte a este carro, pero siempre con un pie todavía en el andén, por si el tren no acaba de salir o acaba descarrilando antes de lo esperado.

@juandelaherran