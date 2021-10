'Grand Theft Auto: The Trilogy' anuncia planes de lanzamiento con un vídeo donde detalla sus novedades

'Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition' se lanzará el 11 de noviembre para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One y Switch. La trilogía se compone de ediciones mejoradas y actualizadas de tres grandes clásicos de la franquicia: 'GTA III', 'GTA Vice City' y 'GTA San Andreas'.

La colección llegará a nuestras modernas consolas con una serie de mejoras ajustadas al nivel de hardware actual. Por ejemplo, cada título contará con jugabilidad y mecánicas actualizadas, orientadas al estilo de 'GTA V', el lanzamiento más reciente de la franquicia. Además, será posible reiniciar una misión de inmediato y establecer puntos de referencia para destinos específicos.

En cuanto a las imágenes, podemos esperar un nuevo sistema de iluminación, mejores efectos de agua y clima o más detalle y densidad tanto en árboles como en el resto del amplio espectro de escenarios que promueven las tres obras. Además, 'GTA: The Trilogy - The Definitive Edition' admitirá resolución 4K y rendimiento de hasta 60fps en PlayStation 5 y Xbox Series S|X. También contará con Logros/Trofeos. Se repartirán apropiadamente 40 por cada título y principalmente se desbloquean al completar las misiones de la historia principal, adquirir todos los bienes raíces o completar el juego al 100%.

Echa un vistazo a la sinopsis oficial de cada juego:



'Grand Theft Auto III'

Todo comienza en Liberty City. Grand Theft Auto III te dará una libertad sin precedentes para ir a donde quieras y robar a quien te moleste. El mundo criminal está literalmente en tus manos... si tienes estómago para ello.



'Grand Theft Auto: Vice City'

Allá por los años 80. The Hairy Decade cuenta la historia del ascenso de un hombre a la cima de la pirámide del crimen. Tommy Vercetti está de vuelta en una historia de traición y venganza en una ciudad tropical infestada de neones. Aquí no falta nada y las oportunidades son infinitas.



'Grand Theft Auto: San Andreas'

Hace cinco años, Carl 'CJ' Johnson huyó del ajetreo de Los Santos, San Andreas, una ciudad a punto de derrumbarse debido a los enfrentamientos entre pandillas, las drogas y la corrupción. Ahora estamos a principios de los 90 y CJ tiene que volver. Su madre fue asesinada, la familia se separó y sus amigos de la infancia están en el peor camino posible. Cuando regresa al vecindario, algunos policías lo culpan del asesinato y se ve obligado a viajar por el estado de San Andreas para salvar a su familia y dominar las calles. Aquí está el viaje que revolucionó la saga.