Un ingeniero de Burgos crea un aparato para que su abuela le pueda mandar mensajes de voz a través de Telegram

El ideólogo de todo esto y también el posible nominado al nieto del año es Manuel Lucio, un joven un ingeniero informático de Burgos. Consciente de las dificultades de su abuela para comunicarse, creó una máquina de mensajería que le permitiera enviar mensajes de voz por Telegram con solo un par de botones.



El joven tuvo la idea de elaborar un aparato muy rudimentario que permitiera a Felisa Romano, de 96 años, comunicarse con sus familiares, ya que las restricciones por la covid y las dificultades para manejar con acierto un teléfono móvil le hacían casi imposible mantener conversaciones con sus allegados, ya fuera por llamada, vídeollamada o mensaje de texto.





To send a new voice message you need first to choose the destination grandchild, the selection is made using a Jack connector, like the #cablegirls used to do! pic.twitter.com/raLdl0seDC