Los Goya rendirán homenaje a Luis García Berlanga

La gala de los Premios Goya se llevará a cabo finalmente, a causa de la actual situación de la pandemia, centralizada en Málaga, de manera que no se realizará la conexión en directo desde el Palau de les Arts de València que estaba prevista como subsede de los galardones.

Esta decisión, tomada por el Ayuntamiento de la capital del Turia, "junto a la Academia del Cine, es la más razonable, sensata y responsable para las actuales circunstancias". Así lo ha aseverado la vicealcaldesa de València --ciudad que acogerá la gala en 2022--, Sandra Gómez, que ha informado de que la gran noche del cine español se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en formato "telemático y sin presencia física, por lo que se centralizará toda desde el Teatro del Soho Caixabank de Málaga".

"Con una incidencia de la Covid muy alta tenemos que evitar cualquier posibilidad de realizar grandes encuentros o concentraciones de personas, y las administraciones e instituciones referentes como la Academia de Cine tenemos que ser ejemplares", ha aseverado Gómez.

La vicealcaldesa ha lamentado que es "una pena no poder participar como ciudad en esta gala de los Premios Goya, pero lo importante y primordial es la salud". En esa línea, ha precisado: "Ya estamos buscando otras formas de participación en esta gala para que el pistoletazo de salida del año Berlanga sea visible y nuestra ciudad sea visible".

"Ese era uno de los objetivos que buscábamos como ciudad y como Ayuntamiento, porque queremos que esta gala de los Goya siga simbolizando el punto de partida a este año homenaje a nuestro mejor director de cine a nivel nacional e internacional y a uno de los hijos más relevantes que tiene la ciudad de València", ha concluido la vicealcaldesa.

De hecho, la Academia de Cine ha confirmado que en la ceremonia "habrá un homenaje a Luis García Berlanga, que dará inicio al Año Berlanga".

El presidente de la institución, Mariano Barroso, ha manifestado que queda descartada por el momento la entrega de dos premios Goya en València, una opción que estaba prevista para el Año Berlanga. "En estas condiciones, a día de hoy no va a tener lugar porque no va a poder haber público y trabajamos sobre la certeza de que todo se va a desarrollar en Málaga. Nuestros socios están incondicionalmente apoyando las decisiones y no tiene sentido hacer despliegue costoso para que no haya público", ha aseverado.

Banderas ha señalado que esta edición será "la gala de los Covid y ya quedará señalada en la historia de la cinematografía". La otra presentadora de la gala, María Casado, ha apuntado que el contenido "no se ha modificado" pese a esta última decisión y que será una gala "elegante y sobria" de poco más de dos horas de duración.

Habrá un reconocimiento expreso a la gente del cine -"hay muchos compañeros que se han marchado antes de tiempo", ha apuntado Banderas, quien además hará el monólogo inicial-. Entre las actuaciones, por el momento han avanzado que participarán Aitana, Vanesa Martín y la Orquesta Sinfónica del Soho.

¿Series en los Goya?



Por otra parte, Barroso ha sido preguntado por la posibilidad de incluir las series en futuras ediciones de los premios Goya. "Es un tema recurrente, pero esto es la Academia de Cine y la estructura que se necesita para integrar toda la producción requiere de un equipo y una estructura que no disponemos", ha reconocido.

Mientras, Banderas lo ha calificado de "debate complicado", pero alertando de que "no se puede cerrar los ojos a las cosas que van pasando". "El miedo del cine con el paso del mudo al sonoro supuso una hecatombe. Tenemos que tener la mano izquierda para ir viendo dónde vamos y yo no cerraría los ojos a un futuro que pudiera unir ambas cosas", ha concluido.