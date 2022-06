Euskal Herria con identidad propia y plural. Mirando al futuro próximo (3)

UNA tipología es un intento de distinguir en un universo concreto (en este caso los habitantes de la CAV) una serie de grupos lo más heterogéneos entre si mientras que, internamente, sean los más homogéneos posible. Técnicamente diríamos que tratamos de construir grupos con gran varianza intergrupal y escasa intragrupal. Una redacción más amplia de la que aquí presentamos, puede consultarse en el libro de María Silvestre (coord.) Vascos para una pandemia: la fuerza de los vínculos, Síntesis 2021, en su capítulo 11 redactado por Javier Elzo y Jon Paul Laka

En el Cluster nº 1, que hemos etiquetado como Centrado, Acomodado, Conservador, colectivo conformado por el 30 % de la población vasca, con una distribución etaria conforme a la de la media global, destacando la fuerte presencia (60%) de mujeres. Es el segundo colectivo en el que hay más inmigrantes, en su gran mayoría suponemos que provenientes del Estado, aunque luego serán los más críticos con la presencia de inmigrantes extranjeros en Euskadi. Muy arraigados a la importancia del trabajo, básicamente como base para el sustento básico vital, pero con muy escaso talante innovador. Votan al PNV y PSOE en proporciones superiores a las de la media y bastante menos a EH Bildu. Es un colectivo bastante desimplicado en lo político. Más religiosos que la media. Estamos ante un colectivo centrado, acomodado social e ideológicamente con la situación actual, conservador, valorando mucho el trabajo, pero sin pedir ni pretender mayores responsabilidades y con bajo talante vital. Subrayan más los valores materialistas que los posmaterialistas.

El Cluster nº 2, al que hemos denominado Tradicional, Religioso, Segurola, agrupa al 18,4% de la población vasca. Es el colectivo de más edad, con la mayor tasa de pensionistas o jubilados, también de casados y la menor de parejas de hecho. Es el de menor nivel de estudios de los cinco clústeres y el más apegado al matrimonio como institución. Renuentes con los inmigrantes extranjeros son quienes en menor grado son tolerantes con diferentes categorías de vecinos. Poco interesado por la política, el más alejado de posiciones de izquierda, destaca, por haber dado su voto en noviembre de 2019 al PNV y al PSOE, muy pocos a EH Bildu y Unidas Podemos y algunos a Vox y al PP. Pese a que el 55% no han nacido en Euskadi, ofrecen la mayor proporción de votantes al PNV, como voto refugio y de seguridad. Lo que explica, no poco, la hegemonía del PNV en Euskadi. Es, por diferencia, el más religioso de los cinco clústeres. En suma, personas tradicionales, muchos de edad avanzada, escasa formación y pocos recursos financieros, con una religiosidad y una concepción matrimonial a la antigua.

Con apenas el 8,19% de la población vasca, el Tercer Cluster, que hemos etiquetado como Antiinstitucionales, nos muestra al colectivo más joven de los cinco clústeres, pero, en absoluto, representativo del conjunto juvenil vasco. Más hombres que mujeres, máximo porcentaje de personas que han nacido en Euskadi. Muchos en profesiones liberales y trabajados especializados y mínima de no especializados. Consideran que el matrimonio es una institución caduca y son quienes en menor grado consideran un deber, para con la sociedad, tener hijos. Valoran positivamente la repercusión de los inmigrantes en Euskadi. Los más interesados por la política al mismo tiempo que los más críticos con su actual funcionamiento. Destaca fuertemente su voto a EH Bildu y quienes en menor grado han votado al PNV y al PSOE. Es el que más vasco se siente en la serie vasco vs español. Bajísima valencia religiosa con la mayor tasa de ateos de los cinco clústeres. En definitiva, estamos ante esa parte de la juventud vasca, nacida en Euskadi y con profundo sentimiento vasco de pertenencia, antiinstitucional, con recursos económicos superiores a los de la media, no valora el trabajo, pero exige que éste sea de calidad, se dicen netamente posmaterialistas.

El Cuarto Cluster es el colectivo más escaso: el 6,5 % de la población vasca pero que se mantiene, tal cual, en la solución de cuatro como en la de seis clústeres. Lo hemos adjetivado como Retraído, socialmente distanciado. ¿Desilusionado? Colectivo que concede poca importancia en su vida al tiempo libre, a los amigos y conocidos, a la religión, al trabajo, pero sí (a su manera) a la política. Confían en las redes sociales y en los partidos políticos, pero no en las FFAA ni en la Iglesia. Teniendo en cuenta su edad, menor a la de la media, sorprende que haya tantos parados y pensionistas y tan pocos que trabajen 30 y más horas a la semana. Hay, entre sus miembros, más trabajadores no cualificados y trabajadores del hogar que en la media. Manifiestan un cierto desapego, desinterés o distanciación social sobre la vida en general. Destacan por haber dado su voto a EH Bildu, al PSOE y mucho menos al PNV, ninguno al PP, a Ciudadanos y a Vox. Se siente más vasco que español. Colectivo con contrastes. Dice estar interesado en lo político, pero no destaca por su actuar político, ni por su cercanía a las necesidades de la gente, incluso próxima. De hecho, manifiesta un desapego hacia los amigos, el tiempo libre y de ocio, la religión y el trabajo. Y manifiesta no controlar bien su vida. Padecería retraimiento social, como un desencanto vital, lo que dada cuenta su edad, es más que llamativo: es preocupante.

Con el Cluster nº 5, estamos ante el colectivo más numeroso de nuestra Tipología, pues agrupa al 36,5% de la población vasca. Lo hemos denominado Integrado, Moderno, Laico. Presenta unas notas evidentes de modernidad secular, muy abiertos hacia la moral de proximidad (aborto, eutanasia etc.) sin mayor confianza en las FFAA ni en la Iglesia, y que alía el tiempo libre y de ocio con el trabajo como ningún otro colectivo, valora la política y rechaza la pena de muerte, así como la violencia de signo político. Satisfechos con su vida, son los más integrados en la sociedad. Edad media algo inferior a la del conjunto, la mejor situación económica y el mejor nivel de estudios de los cinco clústeres y con la más baja tasa de desempleados. Su voto en noviembre de 2019 fue mayoritariamente nacionalista vasco, particularmente al PNV. Ha participado en acciones de signo político por encima de la media poblacional, se siente claramente vasco, destacando en la fórmula "más vasco que español". Secularizado, pero no antirreligioso, esta dimensión es apenas relevante en su vida. Es un defensor de valores posmaterialistas, pero con los pies en el suelo. Moderno, emprendedor, mirando al futuro desde el presente, aquí tenemos el mayor porcentaje de cuadros directivos, gestores y profesiones liberales que encuadran la sociedad civil vasca presente y, más todavía, la del futuro próximo. Aquí están muchos de los actuales y, sobre todo, los nuevos líderes de Euskadi.

En el artículo del próximo lunes, día 20, presentaremos un análisis de la sociedad vasca atendiendo a los valores de los diferentes colectivos, a tenor del presente artículo.

* Catedrático Emérito de Sociología. Universidad de Deusto