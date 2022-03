CAMBIO papel higiénico reserva de 2020 por garrafa de aceite de girasol de 5 litros. El acopio masivo de rollos de váter se trasladó hace tres meses a las farmacias con los test de antígenos, y ahora nos inflamos a adquirir aceite. Repantingados en el sofá hemos desatado una guerra psicológica, imaginando la escasez de todas las formas posibles. Algunos supermercados ya racionan su venta por la guerra de Ucrania, a pesar de que esta grasa vegetal que se vende ahora en España procede de la cosecha del año pasado. Los medios de comunicación meten miedo avisando de que "nos vamos a quedar sin aceite y sin trigo", y la gente que traga sin pensar, cede y compra compulsivamente por si viene una hecatombe zombie. El miedo es libre y la tontería, al parecer, también. ¿Hay algún sociólogo en la sala que me explique por qué ahora el personal está desolado por el precio de este aceite? Pero ¿qué somos todos? ¿Churreros? La fijación por acaparar y tratar de abastecerse de productos que se cree pueden agotarse da para varias tesis de Psicología. Las compras por pánico producen más pánico y, por tanto, más compras. No operamos bien ante la incertidumbre. Por eso sentimos la necesidad de recuperar el control, aunque sea limpiándonos el trasero. A todos esos que acumulan como si no hubiera un mañana... como se les derrame el aceite sobre el papel higiénico y sean fumadores, se masca la tragedia.

