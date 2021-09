El peligro de criar pirañas

La extrema derecha española se moverá como pez en el agua mientras haya quien insufle oxígeno a ese líquido en el que se mueve. Si todos los partidos respetaran el cordón sanitario que necesita la salud política para asfixiar a los intolerantes, estos estarían dando ya sus últimas bocanadas antes de quedar inertes. En Alemania, el cordón sanitario de los partidos democráticos se ha llevado a rajatabla, y la posnazi AfD puede estar a punto de pasar a un nivel irrelevante (crucemos los dedos). No ocurre lo mismo en el Estado español. El Partido Popular ha decidido apoyarse en los posfranquistas de Vox para gobernar tan ricamente en comunidades y municipios; nadie duda, asimismo, que si en algún momento los populares necesitaran de los añorantes de Franco para acceder a La Moncloa, se valdrían de sus votos, asumiendo las hipotecas que ello supone. Así, los fachas de Abascal (no les llamaremos fascistas para que no se nos pongan exquisitos los académicos de las ideologías) van engordando a tal velocidad que ya no caben en la pecera que los vio nacer. El PP les ha construido una piscifactoría y no tardará en abrirles las puertas al mar, donde nadarán ya a sus anchas y sin ningún remilgo con su discurso xenófobo, homófobo, machista, populista, antidemocrático y hasta golpista. Si alguien en la derecha pensaba que eran unos alevines de muble que no saldrían del hábitat que les proporcionaban las cloacas, podrán ver ya que son pirañas que le van a comer las huevas al menor descuido.