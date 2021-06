No todo es sapiens

Dicen los científicos que hace 200.000 años había en la Tierra siete especies diferentes de seres humanos, que en ocasiones compartían hábitat y se interrelacionaban, llegando incluso a tener hijos entre ellas. Se trataría de los Homo sapiens, neandertales, Homo daliensis, Homo erectus, el hombre de flores, el de Luzón y el recientemente identificado en China, al que han llamado Homo longi. El tiempo hizo su criba y únicamente sobrevivió el sapiens, que somos nosotros. ¿O no? La teoría de la convivencia de diferentes especies humanas únicamente en el pasado remoto quizá no sea del todo cierta. Es decir, no sé hasta qué punto los humanos que habitamos hoy la Tierra somos todos iguales, es decir, todos sapiens de la misma especie. No estoy hablando de razas, sino de evolución intelectual. Bajo la similitud en las características morfológicas entre unos y otros se esconde una gran distancia en lo que a creencias y comportamientos se refiere. Una distancia tal que yo me atrevería a decir, aun a riesgo de ser denostado por los especialistas en evolución humana, que hay dos especies que comparten hábitat y que, incluso, tienen hijos juntos. A un lado, los sapiens, y al otro una especie de neo-neandertales que son homófobos, xenófobos, machistas, negadores hasta la violencia del derecho al aborto, a la eutanasia, al matrimonio entre personas del mismo sexo, debilitadores de la sanidad y la educación públicas y universales... Dentro de 200.000 años, alguien les podrá un nombre.