Ojo con lo de Madrid

Madrid es un laboratorio en el que se está ensayando no precisamente con gaseosa. La derecha española se prepara para la reconquista no ya del gobierno de la Comunidad e incluso del Estado, sino para tomar el mando sobre la vida de los ciudadanos, desde lo más público a lo más íntimo. Isabel Díaz Ayuso es la cabeza visible de este laboratorio, la que viste la bata blanca ante los electores y va soltando píldoras de lo que se cuece de puertas adentro, pero los verdaderos científicos y científicas que están preparando la piedra filosofal del control social trabajan allí a destajo, fuera del foco. No estoy hablando de Casado, Gamarra, Abascal, Monasterio o personajillos de este estilo, que no dejan de ser unos rompe-probetas de tercera. El ensayo que se prepara en Madrid está dirigido por ideólogos situados dentro y fuera también del Estado español, y no quiero que alguien piense que he caído en un delirio conspiranoico. El movimiento que se extiende por el mundo para dominar los gobiernos y las sociedades con una firmeza más férrea aún que los fascismos del siglo pasado, aunque sea con un aparente guante blanco, no obedece a ninguna improvisación. Pocas cosas son casuales en política y hay poderes que quieren liberarse del corsé de proyectos como el de la Europa social. Y para ello, lo mejor es ir haciendo labor de zapa estado por estado. Las elecciones de la Comunidad de Madrid son un tubo de ensayo de una gran relevancia. Pocas risas con lo que hay detrás de Ayuso.