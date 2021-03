en el Estado español los símbolos están, en no pocos casos, por encima de la decencia e incluso por encima de la democracia. La bandera, el himno, el ejército, la monarquía y la unidad de la patria están reguladas en la Constitución, pero a nadie se le oculta que tras la letra está el espíritu, y en este caben todas las tropelías que se puedan imaginar. Así lo demuestra la historia. En el caso de la monarquía, por ejemplo, todos los presidentes de los sucesivos gobiernos españoles, hayan sido de izquierda o de derecha, y todos los poderes económicos, y casi todos los mediáticos, han sido conocedores durante décadas de las andanzas del hoy rey emérito más allá de la ley y el decoro, y han callado, cuando no colaborado, con tales desmanes. El rey era, y es, un símbolo a proteger por encima de la letra constitucional, es decir, por encima de la ley. Es más, quienes levantaban la voz para reclamar transparencia sobre la Casa Real eran tachados de enemigos del sistema democrático. Cualquier duda sobre el rey (qué decir sobre su oscuro papel en el 23-F) era cubierta por el tupido velo de los símbolos intocables. Hoy, incluso, en plena marejada de escándalos, se señala a quien no se muestra genuflexo ante el emérito por su mérito en el 23-F, y no tengo ninguna duda de que cuando el Borbón se vaya al otro barrio, muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras por su escandalosa actuación, acudirán compungidos a las exequias, ¡y pasarán lista!