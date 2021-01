Por el arco del triunfo

la exigencia democrática siempre suele ser más intensa cuando se trata de los demás. Los partidos incluyen en sus estatutos códigos de conducta que suelen interpretar de forma laxa, mientras no pierden ocasión de exigir al adversario que siga al pie de la letra sus correspondientes normas internas. Lo mismo ocurre con los gobiernos hacia otros gobiernos. Por ejemplo, desde el Gobierno español no son pocas las voces que han alentado a los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos a impulsar el impeachment contra Donald Trump por incitar al asalto al Capitolio. Ese mismo Gobierno, al menos la parte mayoritaria del mismo, es decir los socialistas, ha rechazado crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para dilucidar el alcance de las andanzas del rey emérito, el campechano Juan Carlos I. Hasta ahora, los socialistas se habían escudado en los letrados de la Cámara Baja, que habían rechazado esta posibilidad. Venía bien esta descarga de responsabilidad en los servicios jurídicos parlamentarios. Sin embargo, una vez desmontada esa coartada, el PSOE no ha tenido más remedio que mostrar su negativa a que se investigue al Borbón. El argumento dado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es que "estamos jugando con nuestro modelo de Estado, que es un arco de bóveda del que podemos quitar una pieza y derrumbarse todo". Lo de Trump habrá que pasárselo, también, por el baremo del arco... del triunfo. Algunos triunfan siempre.