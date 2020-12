Vox calentando la oreja

NUNCA pensé que unos jubilados podrían montar tanta bulla. Y no hablo del emérito que anda por ahí que, con sus trapicheos, no deja de dar la murga. Me refiero a esos militares retirados jugando a cuartelillos tercermundistas bananeros y promoviendo chats golpistas. Milicos nostálgicos a los que Vox calienta la oreja y que ensalzan el franquismo por whatsapp. En este grupo, llamado El XIX del Aire, al que pagamos todos la pensión, se dice que: "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Estos salvapatrias de mesa camilla pretendían un pronunciamiento militar pero, como no lo vieron del todo claro, se decantaron por escribir unas cartas al rey malmetiendo con la unidad de la patria y todo eso. En lugar de estar jugando a la petanca o reunirse con el de Mingorrubio, se dedican a lanzar mensajes asesinos e insultar a la democracia. Aquí ha habido raperos que han ido a la cárcel por menos, titiriteros enchironados por un espectáculo en Carnaval, catalanes a los que por una frase se les ha abierto un proceso judicial... Pero cuando la extrema derecha amenaza de muerte a la mayoría de los españoles es simplemente una travesura de yayos. ¡Ojo! Población en España: 46,94 millones. Personas a vacunar contra el covid antes de junio: 20 millones. Personas a fusilar antes de ese mes: 26 millones. ¡Cuidado, que la cuenta sale!

clago@deia.eus