Un Watergate interminable

SI Bob Woodward y Carl Bernstein, los reporteros de The Washington Post que desvelaron en los años 70 el escándalo Watergate que derivó en la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon, hubieran vivido en España estarían pidiendo refuerzos urgentes para sus investigaciones periodísticas porque en Madrid se vive un Watergate permanente. Si ustedes creyeron que con los Filesa, la trama Gürtel, los ERE de Andalucía, Bárcenas y sus múltiples variantes o el rey emérito y su amiga del alma Corinna habían tenido suficientes dosis de tragadera y de asquerosa corrupción, ya está aquí un nuevo caso que amenaza con empezar a quitar portadas al rey absoluto de este año: el covid-19. Se llama operación Kitchen y se fraguó en 2013 utilizando, al parecer, fondos reservados del Ministerio del Interior –como en la lucha de los GAL en la época de Felipe González– para localizar los documentos que tenía el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y salvar de ese modo a Mariano Rajoy. Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad, está decidido a no comerse él solo este marrón y amenaza con tirar de la manta. Para abrir boca ya va diciendo que su grandísimo error en el ministerio fue "serle leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal". Eso sí, el presidente del PP, Pablo Casado, como si oyera llover: "Yo entonces era un diputado por Ávila". Un clásico de estas ocasiones, aunque lo peor es que no sabemos cuánto más vamos a tener que aguantar de este Watergate interminable.