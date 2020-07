esto de culpar a la sociedad de todos los males debe ser marca de la casa FAES. No es de olvidar la sentencia de José María Aznar que, ante los resultados adversos para su formación en 2001 en Euskadi, sentenció aquello de que "la sociedad vasca no está aún madura". Ahora, su discípulo Pablo Casado ha llamado a la "reflexión" porque "algo estará haciendo mal la sociedad española" por el hecho "dramático" de que "Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas". Los líderes del PP parecen abonados a aquella frase atribuida a Franco: "No se os puede dejar solos". Casado no está acostumbrado a hilar muy fino y no serán pocas las ocasiones en las que su mentor piense que no se le puede dejar solo (hablo de Aznar). El acto reflejo de pensar que la culpa de lo que pasa no es de uno mismo sino de los ciudadanos que no saben votar lo que deben de votar daría para un tratado de psicología política si tal disciplina existiera (habrá que inventarla, a este paso). No cayó en la cuenta el actual presidente del PP de que rescatar de su retiro dorado a Carlos Iturgaiz ("¿cómo me he dejado meter en este lío?", dicen que decía el candidato popular a otros candidatos en los prolegómenos de la campaña), y juntarlo además con los niños y niñas bien de C's, era el camino más directo a la catástrofe. Al final va a resultar que las armas de (auto)destrucción masiva existían, pero las tenían en casa: Aznar, Casado, Álvarez de Toledo, Iturgaiz...