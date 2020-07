Ahora que científicos chinos han alertado de la posibilidad de una nueva pandemia por un virus que está emparentado con la gripe A y que aún no es contagioso entre humanos, es momento de poner el contador a cero y empezar a levantar acta de las posturas de cada uno: científicos, políticos y ciudadanos. La crisis del covid-19 empezó así, y pocos fueron los que en un primer momento prestaron atención a las noticias que venían de China, aunque varios meses después proliferaron como el propio virus quienes alardeaban de haber advertido que venía lo que venía, repartiendo a diestro y siniestro reproches de ceguera científica y política. Yo reconozco que al principio defendí la teoría de que esto es como una simple gripe, así que me cuidaré muy mucho de decir ahora que "ya están otra vez los chinos con sus virus"; pero cuando repaso la hemeroteca y la fonoteca no encuentro ninguna señal de la clarividencia de la que ahora alardea una legión de políticos y periodistas. La pandemia del covid-19 nos pilló investidos aún de la soberbia que hace al ser humano sentirse por encima de las amenazas globales que le acechan. La amenaza de esta nueva hipotética pandemia será el banco de pruebas para saber si hemos aprendido algo. Y si así ha sido, estaremos preparados para tomarnos en serio la madre de todas las amenazas que nos negamos a tomarnos en serio: la del cambio climático. No les veo a los sobrevenidos profetas del coronavirus nada preocupados por esta.