En fase de derechos

El ser humano es celoso de sus derechos; seguramente, menos que de sus deberes. En una oficina ponen un día un dispensador de agua mineral, y el bidón se agota a las dos horas; antes eran cuatro los empleados que iban al baño con su vaso o su botellita para llenarla de agua en el lavabo, pero desde el momento en que pusieron el dispensador, se empezaron a formar colas para echarse un traguito de agua fresca. ¡Qué rica! Tras cuatro días reponiendo bidones como si no hubiera un mañana hidrológicamente normal, el empresario decidió darse de baja del servicio para evitar ahogarse en un mar de vasos de agua. Todos los empleados tenían derecho a utilizar el dispensador, pero el abuso del uso de ese servicio, de ese derecho, acabó por suprimirlo. Algo de esto está pasando con la desescalada que vivimos. Yo en mayo no he ido nunca a la playa, pero si de repente me dicen que tengo derecho a hacerlo porque estoy en fase 2, me cojo la toalla y me pongo como un cangrejo, porque me lo permiten y me lo puedo permitir; hace cinco años que no iba a Donostia, pero mira tú por dónde ahora estamos en fase 3 y, si quiero, puedo ir, luego quiero, y voy, porque me lo permiten y me lo puedo permitir. Y voy a acodarme en la barra del bar, y fuerzo el aforo desaforado, y me preparo para vivir la nueva normalidad con cosas que normalmente antes no hacía. Porque es mi derecho y porque si no, lo va a hacer el vecino de arriba, al que no soporto. En esa fase estamos.