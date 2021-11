Explorar la voluntad de acuerdo

La decisión de EH Bildu de mantener el diálogo con el Gobierno vasco sobre un posible pacto para los Presupuestos es positiva y abre una vía para ampliar consensos que debe concretarse

LAS negociaciones sobre los Presupuestos del próximo año en los distintos ámbitos institucionales parecen haber entrado en dinámicas de diálogo y acuerdo fructíferas a falta de concretarse aún en las Cuentas vascas. Con el proyecto encauzado desde hace prácticamente un mes en Nafarroa, el Congreso de los Diputados aprobó el jueves con una holgada y muy plural mayoría los Presupuestos Generales del Estado, cuya negociación pasa ahora al Senado, donde hay cuestiones aún pendientes de recoger, en especial en lo que se refiere a Euskadi donde el PNV –considerado por el Gobierno de Pedro Sánchez como "socio prioritario para toda la legislatura"– mantendrá su exigencia respecto a la ejecución y soterramiento del TAV. En cuanto a los Presupuestos de la CAV, tanto la derecha de PP+Cs y la ultraderecha de Vox como Elkarrekin Podemos-IU presentaron ayer sendas enmiendas a la totalidad. A la autoexclusión, una vez más, de los populares, que ahondan en su irrelevancia y su equivocada estrategia de agitación y confrontación, se ha unido en esta ocasión la formación morada, que ha buscado deliberadamente la ruptura del diálogo con el Gobierno mediante propuestas inasumibles y categorizadas además como líneas rojas –como la creación de una empresa pública de energía– que ni siquiera ha planteado allá donde forma parte del gobierno, como Madrid y Nafarroa. Por contra, EH Bildu anunció ayer que no presentaría una enmienda a la totalidad como muestra de "voluntad sincera de diálogo" para explorar un posible acuerdo. Se trata, sin duda, de un gesto que es necesario poner en valor y que, de concretarse, va en la misma línea de la posición posibilista que ha tenido la coalición soberanista en Iruñea y en Madrid pero que aún no ha explorado realmente en la CAV. También el Gobierno vasco ha tenido una actitud proclive al diálogo, al hacer una contraoferta audaz –y todo hace indicar que inesperada para EH Bildu–, pese a que cuenta con mayoría absoluta y, por tanto, no precisa de más apoyos para sacar adelante las Cuentas. Se abre así una oportunidad inédita para un acuerdo muy amplio, política y socialmente importante, que es obligado explorar en un momento clave para el país y cuyo alcance dependerá de la voluntad real de llegar a un pacto que en ocasiones anteriores y a la hora de la verdad no ha existido por parte del partido soberanista.