Francoland II

Hara! Orduan hau zen Trantsizioa?! Ohera frankista sartu eta demokrata altxatu, horrela Aberriaren Aitaponteko gehienak zeinak segur aski ez ziren Frankismoaren kontrako manifestazio bakarrean ere egon. Horrelaxe Martin Villa, Frankoren garaian Korteetako prokuradore izan, eta hurrengo goizean: hara demokrata! Txit, gainera, elkarrizketa eta giza eskubideen aldekoa. ("Ni demokratizazioaren aldekoa naiz baina frankismotik abiatuta. Uztailaren 18a derrigorrezko abiapuntua da" esan zuen). Lau presidentek, UGT eta CCOOeko Nicolás Redondok, Cándido Méndezek, Antonio Gutiérrezek eta José María Fidalgok, gure Jaime Ignazio senatariak, besteak beste, gutunez babestu dute Servini epailearen aurrean egin duen deklarazioaren harira: ezetz Martin Villaren agindupean gertaturiko heriotzak, Gasteizko hiruak, Madrilgo Aste Tragikokoa, Iruñeko San Ferminetakoa txikikeriak izan zirela, denondako Demokrazia ekartzeko pagatu beharreko zerga-edo. (Horretara jarrita, argumentu hori erabil daiteke beste heriotza batzuetarako ere).

Horixe ba Trantsizioak beste alde batera begiratzea eskatzen duela. Beraz, ez zalantzan jarri betiko demokratek sorturikoa: armada bere lekuan, desjabetzeak bere lekuan, Gerra Zibilaren kontakizun frankista bere lekuan; botere ekonomikoak bere lekuan; epaileak, bere lekuan, eta gorpuak, horiek ere beren ezpondetan; libertad sin ira, libertad, hildakoei egin diezaietela dolu etxean, eta beranduxeago, hoy no me puedo levantar, el fin de semana me sento fatal.

Frankismoaren garbitzea izan balitz, alegia, karguak izandakoak baztertu izan balituzte, Gerra Zibilaren kontakizun frankista hasieratik arbuiatu izan balitz, gorpuak ezpondetatik ateratzen hasi balira, 40 urteko estatu krimenen errebisioa egin balitz, berriz hasteko ahalegina izango zen Trantsizioa. Ez, ordea. Frankismoa oraindik dabil dantzan, bestela ez da ulertzen lau presidentek, lau sindikalistek eta abarrek bere kargupean hildakoengatik epaituko duten barne ministro baten aldeko gutunak bidaltzea. Demokrazia ezartzen lagundu omen zuen. Gero mindu egiten dira Espainiako Erresumari atzerrian Francoland deitzen diotelako.