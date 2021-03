Una plácida noche para el colegiado

ESTOS son los partidos que todos los árbitros quieren tener, con un gol al principio del encuentro, sin jugadas complicadas y con un penalti bastante claro que nadie ha discutido. Martínez Munuera llevó el duelo con mucha personalidad, como acostumbra, bien en el apartado disciplinario, sacando las tarjetas necesarias. Pero quizás lo más importante, el valenciano pasó totalmente desapercibido sobre el césped de San Mamés. Le doy un 9 por su arbitraje. No se registraron muchas acciones polémicas, pero en el minuto 11 sí que se equivocó por no amonestar a Germán por un peligroso pisotón por detrás a Villalibre. En el minuto 70, en la jugada en la que señaló el penalti que finalmente falló Raúl García, no hay ninguna duda. Kenedy derriba claramente dentro del área a Vencedor. Y en cuanto al gol en la prolongación de Berenguer. Es verdad que Raúl García está en fuera de juego, pero no interviene en la jugada.