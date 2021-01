HABÍA en mi clase de 2º de BUP un profesor de Literatura, fraile veterano, que tenía por costumbre tomar la lección oralmente. Te llamaba ante su mesa y, de los cuatro o cinco autores que tocaba haberse estudiado, te preguntaba por uno. Entre lo recalcitrantes que podemos ser los estudiantes adolescentes había uno que lo era especialmente y solía entrar en negociación con el profesor: "Ese no me sé, hermano"; "pues este otro"; "es que ese...". Y la cosa terminaba siempre igual: "Dime lo que te sepas". Lo que se sabía no le daba ni para un 4 pero la escena se repetía una y otra vez. Me acordé de él tras la reunión de Pedro Azpiazu y Maddalen Iriarte por los presupuestos. Allí se tomaba la lección de cómo asignar las cuentas de 2021 según las prioridades vigentes pero EH Bildu acudió con otra cosa; o sea, "eso no me lo sé, hermano". Y al llegar al "dime lo que te sepas", Iriarte dijo tener "un planteamiento político integral más allá del presupuesto" que no supo o quiso explicar el día del examen. Es un "no presentado" que corre convocatoria pero el discurso del primer grupo de la oposición es que no les quieren examinar cuando ellos quieren, de lo que ellos quieren. No es así. Es solo que el "planteamiento político integral más allá del presupuesto" que tiene EH Bildu ya lo presentó a examen en julio pasado y la ciudadanía consideró que no les daba ni para un 4.