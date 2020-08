Espero y deseo por la salud de todos que nunca más se deje fumar ni en la calle ni en las terrazas. El cáncer de pulmón ha matado a mucha más gente que el covid, incluidos muchos que no han podido elegir no tragarse el humo de fumadores activos.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.