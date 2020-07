La prostitución de la palabra Euzkadi

Por la palabra Euzkadi (Euskadi) entienden todos un territorio. Que además para la mayoría no es el de toda Vasconia o País Vasco, con Nabarra e Iparralde incluidos, sino el de la CAV (Vascongadas). Y Sabino Arana no creó ese neologismo para designar a un territorio, sino a un conjunto de personas unidas por vínculos de sangre. En etimología de Euzko (OC pág. 1.789, revista Euzkadi, marzo de 1901) dice que euzko es el nombre étnico de la gens o familia vasca: "... se infiere que euzko no era nombre geográfico, de país, de territorio, sino nombre de sangre, de familia, de gente, de raza. Era euzko toda la raza vasca, y por tanto euzko era cada tribu o porción suya, euzko cada familia de esta tribu, euzko cada individuo de esta familia" (recalca en las págs. 1.825-1.826). "Y, en conclusión, agregando el sufijo -di al nombre euzko resulta el de euzko-di, significando etimológicamente conjunto de euzkos; y, aplicando a este la citada regla fonética, queda formado el nombre propio Euzkadi como el más natural, más castizo y más adecuado para significar al Pueblo Vasco en conjunto" (pág. 1.828). El término Euzkadi, filológicamente es discutible, y yo soy el primero en reconocerlo, pero si se acepta este neologismo, debe aceptarse con su verdadera significación, no falsificándolo y prostituyéndolo.