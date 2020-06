El escritor y su higuera

El galardonado Ramiro Pinilla, escritor vasco fallecido el 23 octubre 2014, formó parte de la corriente renovadora de la narrativa española iniciada en la década de 1960. Escribió la premiada trilogía Verdes valles, colinas rojas, que trataba la historia reciente del País Vasco y de Getxo, lugar que conocía muy bien, así como su playa de Arrigunaga, a la que cada día solía asomarse. Pues bien, recientemente fui a ese lugar que el tanto conocía, y encontré la higuera, uno de sus destacados referentes y en cuya sombra muchas veces brotó su inspiración, que estaba herida, erosionada en medio de la campa que la alberga y no por el paso del tiempo sino por el embrutecimiento humano ya que me dicen que es utilizado como parque de juegos y han roto buena parte de ramas. Merece la pena y urge que se tomen medidas disuasorias, vallándola por ejemplo, para que no sucumba para siempre en una segunda oleada de estúpido vandalismo gratuito, y tenga una reconocida reseña.