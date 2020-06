Lo que quiero

Soy sanitario y no quiero premios. Quiero condiciones laborales dignas, directivos profesionales que no sean politicuchos, respeto de los pacientes y familiares, y medios dignos para trabajar. Métanse los premios donde les quepan. ¡Ah! Y devuelvan todo lo robado.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 800 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.