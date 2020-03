La tumba de Turquía

Varias decenas de soldados turcos han muerto en Idlib, provincia rebelde de Siria; como consecuencia de los bombardeos de las fuerzas que respaldan el régimen sirio. El presidente turco, Erdogan, el nuevo Soleiman, busca el resurgir del Imperio Otomano, interviniendo en Siria e Irak, vulnera las fronteras y es una ingerencia en los países vecinos; como consecuencia de ello esta vez ha salido escaldado. Las víctimas en este caso, decenas de reclutas del ejercito otomano. Con todo el descaro del mundo, Erdogan está empujando a los refugiados sirios a Europa, gente que huye precisamente de la intervención turca, con un único fin, presionar a Europa. En Irak y Siria hay tropas turcas, a estos escenerios hay que sumar por último Libia. Los bombardeos de Idlib contra el ejército turco son una consecuencia de su errática política expansionista. Espero que la UE y la OTAN no caigan en el juego, Turquía no es la parte atacada, sino que es la agresora por lo que el artículo V de Tratado de Atlántico Norte no es aplicable. Al igual que EE.UU. no pudo aplicar el Artículo V en su invasión de Irak.NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.