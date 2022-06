En las campañas hay que saber entrar y, cuando toca, saber salir

No lo entiendo

De mis errores solo yo tengo la culpa

NOTA: En relación a las informaciones que están circulando en las redes sociales sobre contenidos y declaraciones difundidas por el director deportivo que había sido seleccionado por nuestra candidatura, #IZANATHLETIC quiere manifestar lo siguiente ? https://t.co/cfUnHFlH4d — IZAN Athletic - Jon Uriarte (@izanathletic) June 21, 2022

Pero una campaña es dura

LO DE LOS GOIRIZELAIA CON LAS ELECCIONES AL @AthleticClub ME RECUERDA A LAS FAMILIAS NOBLES Q MANDABAN A UN HIJO A LUCHAR CON UN BANDO Y AL OTRO CON EL CONTRARIO POR SI ACASO. — Pozas Enfurecida (@Pozasenfurecida) June 13, 2022

Comunicar bien funciona siempre

Y coge Bielsa en marzo, cuando le están ofreciendo un posible trabajo, y le recomienda a Arechabaleta, que continuase Marcelino como entrenador del Athletic.



Es el puto amo. — Athletic Herria (@AthleticHerria) June 20, 2022

"¡La deontología soy yo!"

La Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas retiran la oferta planteada para la organización de un debate entre los tres candidatos a la presidencia del Athletic.https://t.co/4O2Ju0AMdl — AVP-EKE (@AVP_EKE) June 15, 2022

Escribo esta columna sin saber quién ha ganado las elecciones a presidente del Athletic, sin entender qué mueve a nadie a presentarse para ese cargo y midiendo cada palabra y cada idea que pueda deslizar. Todo el mundo sabe que me gusta mucho el fútbol, que defiendo con pasión lo que este deporte nos aporta y que soy del Athletic, por eso llevo años recibiendo información de todo tipo sobre el Club y, en las últimas semanas, sobre la campaña. Simplemente, la gente me lo cuenta. Y yo, con la misma sencillez, lo escucho en silencio porqueSi cambio de opinión y algún día me involucro en una plancha sé que me señalarán como el columnista que solo escribía chorradas, que buscarán en mi Twitter si alguna vez he criticado desaforadamente al equipo o he hecho algún chiste machista, que me vincularán a partidos políticos y buscarán si he participado en fiestas en las que haya acabado como los personajes de "Colega, ¿dónde está mi coche?". Y yo no podré señalar a quien me busque las cosquillas, ni sugerir que tengo derecho a que no me las encuentren. Voy al grano:Llevo más de doce años siguiendo campañas y sé que todas son políticas y duras. Sin excepción. Cada noche te duele todo, desde los pies a la cabeza pasando por el estómago y el pecho. Lo que no sé es qué esperaban algunos que iba a ser una campaña. Igual el error fue que se tiraron años (casi 10, en algunos casos) fantaseando con llegar a esta y, al final, cuando estuvieron frente el molino les pareció un gigante. Lo que nadie puede contar es con moverse y que no lo hagan los demás, con. Es así de simple.Me he hartado de decir y escribir el titular de este párrafo en los más de doce años que llevo dedicándome a la comunicación de manera profesional. Lo he repetido tantas veces que hasta ha llegado a sonarme mal pero me empeño en mantenerlo como frontispicio. Con esto quiero decir: con humildad, sé lo suficiente como para asegurar que medir los tiempos no significa apurarlos. Y que la gente que vota no es tonta y no se le puede tratar como tal (y menos, una y otra vez).. Y el clasismo, como los cadáveres que la mafia tira al río, siempre emerge. De abajo hacia arriba, además.Alabo y reconozco la labor que hace la Asociación Vasca de Periodistas, y conozco y avalé a las compañeras que cogieron decidieron formar esta Junta Directiva. Perosin hacerlo al grito de "la deontología soy yo" para decepción colectiva. No dudo de la buena voluntad de la AVP cuando se ofreció a moderar un debate entre candidatos, pero si tomas la decisión que necesita uno de ellos y clavas la nota que habría publicado el mismo, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta y, lo segundo, asumirlo. De la misma manera que yo tengo que asumir lo que he escrito hoy.