Y a mí, ¿qué?

Hay que saber irse

Olona no sabe

La izquierda sí celebró

A lo importante, al turrón, a las cosas de comer... que hoy la izquierda tiene que celebrar la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Así que todo OK — Josu Eguren (@josueguren) June 20, 2022

El hambre como estrategia

Buenos días. Hilo del día 118 de la guerra entre Rusia y Ucrania. Kiev resiste. Margarita Simonyan os da los buenos días deseándoos que en breve paséis hambre... Y así todos serán amiguitos de Rusia. https://t.co/ZT8w8rrOMj — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) June 21, 2022

siempre que la persona (o personas) con la que lo haga esté de acuerdo. No soy nada morboso, no me interesó el vídeo de Olvido Hormigos ni ninguno los que se "viralizaron" después. De hecho,Ni siquiera soy capaz de leer el "Libro de familia" de Galder Reguera porque me parece asomarme a una historia que, aunque esté publicada, no me corresponde. Así que sobre el vídeo del actor que, al parecer, rula por ahí, solo diré esto de Público: "Aquellos que lo han compartido por redes sociales pueden enfrentarse".La desaparición de Ciudadanos en el parlamento andaluz conlleva la desaparición de una estructura laboral completa. Entre los que perderá su empleo está Aen la cámara, que se ha despedido en Twitter de una manera envidiable: agradecido y asegurando que todas las decisiones que tomó fue pensando en el partido, por encima de las personas que en ese momento estuvieran al frente. Ni con esas les ha ido bien, es evidente.y al final de uno de esos ciclos alguien se queda fuera, siempre. Saberlo, como Angui, es muy recomendable.no sabe si se quedará como, precisamente, o volverá al Congreso, donde no se ha dado de baja como diputada. Ella misma argumenta que" (República). Vamos, no solo parecía una iluminada con sus fotos: realmente cree que lo es. Pero no será Dios quien tome la decisión, sino los mismos que tomaron la de llevarle al frente andaluz, retirarle de la campaña sobre la marcha y volver a meterla para ampliar el desastre. Con todo, casi medio millón de personas ha votado a unel lunes: "A lo importante, al turrón, a las cosas de comer... Que hoy la izquierda tiene que celebrar la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Así que todo OK", tuiteaba Josu Eguren con bastante tino. Mientras en Andalucía los partidos de izquierda, divididos en dos marcas y confuera de la principal, se deshacen entre los dedos, en España eso no iba con los principales prescriptores del espacio político, que jaleaba el giro en Colombia (donde, como en todos los sitios, cualquier opción es mejor que la extrema derecha).rusa sobre Ucrania. El de ayer era así de explícito: "Buenos días. Hilo del día 118 de la guerra entre Rusia y Ucrania. Kiev resiste. Margarita Simonyan os da los buenos días deseándoos que en breve paséis hambre... Y así todos serán amiguitos de Rusia". Simonyan es una de las responsables de Rusia Today y, según por lo que parece, del aparato propagandístico deEn plata: es la que prepara la papilla que los prorrusos del mundo se tragan sin pestañear. Y ha hablado del hambre como