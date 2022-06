Mejor a tortazos

La unidad de las nuevas generaciones de Sortu no se ve afectada por las discusiones a mamporros. hay un pulso entre Ernai y GKS pero estos últimos, aunque pensaran lo contrario, no son parte del conglomerado que lidera Sortu. Ya no. Quien expide certificados lo dejó ayer claro: "hay jóvenes organizados fuera de la izquierda soberanista", Iker Casanova (sic). No hay corrientes internas porque el que se sale del cauce deja de ser agua clara. La vanguardia combativa de la tradición antisistema que tanto se alimentó en el pasado es hoy un tumor a extirpar. O solo es un pulso de poder a tortas.